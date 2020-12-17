17 грудня обсяг ОВДП збільшився до 934,4 мільярда гривень. Після рекордного аукціону сума збільшилася на понад 30 мільярдів гривень. Хто купив ОВПД у грудні 2020 року – читайте у матеріалі.

За словами фінансового аналітика Михайла Демківа, портфель гривневих ОВДП нерезидентів після аукціону зріс на 3,4 мільярда гривень від 15 грудня. Цілком ймовірно, що ця сума ще зросте в наступні кілька днів, повідомляє Міністерство фінансів.

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Окрім банків, які потужно так накупили державних облігацій, збільшення портфелю спостерігається в інших юридичних осіб та фізичних осіб.

Додаткові 433 мільйонів гривень від населення дозволило збільшити портфель фізичних осіб одразу на 18%.

Що таке ОВДП? Це облігації внутрішньої державної позики (тобто так звані урядові боргові акції, вкладення з яких держава може використовувати. До слова, на ОВДП припадає 38% всього державного боргу України з обсягом понад 2,3 трильйони гривень.

Як змінився ОВДП-портфель з станом на грудень 2020 року

ОВДП-портфель банків зріс до 481,8 мільярда гривень (на 24,8 мільярда).

ОВДП-портфель нерезидентів збільшився до 80 мільярдів гривень (на 3,6 мільярда)

ОВДП-портфель юридичних осіб зріс до 38,7 мільярдів гривень(на 2 мільярди), фізичних осіб — до 9,3 мільярдів гривень (на 500 мільйонів).

Згідно із даними, ОВДП-портфелі Нацбанку і територіальних громад залишилися без змін.

До слова, раніше Мінфін на аукціоні 15 грудня залучив до бюджету 51,4 мільярда гривень від розміщення облігацій внутрішньої державної позики за курсом НБУ. Так, обсяг ОВДП в обігу в листопаді збільшився на 11,45 мільярдів (+1,3%), а загалом за 2020 рік – на 76,1 мільярдів (+9,2%).