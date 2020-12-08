В Україні вперше стали власниками облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) територіальні громади. Станом на понеділок, 7 грудня, їхній портфель становив 122,96 мільйона гривень.

Статистика НБУ свідчить про те, що збільшили вкладення в ОВДП юридичні особи, пише Finclub. Зокрема, їхні інвестиції зросли на 117,2 мільйона гривень, досягнувши 34,56 мільярда доларів.

Що таке ОВДП? Це державні цінні папери, що розміщуються виключно на внутрішньому ринку. Простими словами держава позичає в інвестора гроші і зобов'язується виплатити їх назад з нарахованими відсотками у домовлений термін. Основними перевагами є те, що ОВДП, на відміну від інших подібних фінансових інструментів, не оподатковуються, а також на 100% гарантовані державою. Тож, інвестор без жодних ризиків може забрати свої гроші у будь-який момент. Придбати державні облігації може кожен.

Цікаво Інвестиції в європейські технологічні стартапи досягли рекорду: скільки мільярдів залучили

Інвестиції в ОВДП: актуальні дані регулятора

Продавцями держоблігацій стали банки. Їхній портфель зменшився на 300,4 мільйона гривень – до 458,26 мільярда гривень.

Обсяги інвестицій в ОВДП з боку фізичних осіб, нерезидентів і НБУ майже не змінилися:

фізособи – 8,88 мільярда гривень;

нерезиденти – 74,51 мільярда гривень;

НБУ – 324,57 мільярда гривень.

Із початку 2020 року в Україні обсяг ОВДП в обігу зріс на 9,5%, що дорівнює 78,2 мільярдам гривень:

до 900,9 мільярда гривень завдяки зростанню портфелів банків на 37,1%;

на 124 мільярда гривень завдяки зростанню потрфелів юросіб на 32,9% (8,5 мільярда гривень).

Водночас, скоротилися обсяги вкладень в ОВДП нерезидентів. Зокрема, вони зменшилися на 35,6% (41,27 мільярда гривень). Також скоротилися інвестиції в держоблігації і з боку фізосіб на 7,7% (0,7 мільярда гривень) та НБУ – на 3,7% (12,5 мільярда гривень).

Актуально Венчурний ринок США вийшов із кризи: які компанії залучили найбільші інвестиції

Зміни на ринку ОВДП

У 2018 році Кабмін дозволив муніципалітетам вкладати вільні гроші в ОВДП, проте до цього моменту громади не інвестували в держоблігації.

За даними Державної казначейської служби України, станом на й листопада 2020 року місцеві бюджети зберігали на депозитарних рахунках у державних банках 8,87 мільярда доларів за ставками від 6% до 13,5%.