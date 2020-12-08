Навіть не зважаючи на зупинку інвестицій із впровадженням локдауну у світі через пандемію коронавірусу, потік інвестицій у технологічні проєкти відновився та обійшов рекордні рівні 2019 року.

Так, цього року венчурні інвестиції у технологічні стартапи становлять 41 мільярд доларів, що на 500 мільйонів доларів більше за інвестиції минулого року, повідомляє видання Bloomberg.

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Такий рекорд спричинений значними обсягами окремих інвестицій – від 100 до 250 мільйонів доларів.

Як на інвестиції вплинув лондаун

Коли у березні країни ввели локдаун, загальні інвестиції зазнали падіння, проте вже наприкінці літа вони знову зросли. Лише за вересень галузь отримала понад 5 мільярдів доларів – це найбільший показник за весь час.

Хоч значного відриву від 2019 року не передбачається, найменше перевищення докарантинних показників є вже значним досягненням. Тривалий час ситуація виглядала так, що ми побачимо спад у секторі,

– розповідає експерт Том Вехмайер.

Адже через карантин стало складніше запевнити інвесторів в успіху проєктів: "Коли здається, що бізнес або вийде в нуль, або навіть впаде – це складно пояснити інвесторам".

І хоча США далося залучили у понад 5 разів більше інвестицій, ніж Європі, американські інвестори почали частіше інвестувати кошти саме у європейські компанії.