Даже несмотря на остановку инвестиций из-за локдауна и пандемии коронавируса, поток инвестиций в технологические проекты восстановился и обошел рекордные уровни 2019 года.

Так, в этом году венчурные инвестиции в технологические стартапы составляют 41 миллиард долларов, что на 500 миллионов долларов больше инвестиции прошлого года, сообщает издание Bloomberg.

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Такой рекорд вызванный значительными объемами отдельных инвестиций – от 100 до 250 миллионов долларов.

Как на инвестиции повлиял лондаун? Когда в марте страны ввели локдаун, общие инвестиции претерпели падение, однако уже в конце лета они снова выросли. Только за сентябрь отрасль получила более 5 миллиардов долларов – это самый большой показатель за все время.

Хотя значительного отрыва от 2019 не предвидится, малейшее превышение докарантинних показателей является уже значительным достижением. Долгое время ситуация выглядела так, что мы увидим спад в секторе,

– рассказывает эксперт Том Вехмайер.

Ведь из-за карантина стало сложнее убедить инвесторов в успехе проектов: "Когда кажется, что бизнес или выйдет в ноль, или даже упадет – это сложно объяснить инвесторам".

И хотя США далось привлекли в 5 раз больше инвестиций, чем Европе, американские инвесторы стали чаще инвестировать средства именно в европейские компании.