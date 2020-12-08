В Украине впервые стали владельцами облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) территориальные общины. По состоянию на понедельник, 7 декабря, их портфель составил 122,96 миллиона гривен.

Статистика НБУ свидетельствует о том, что увеличили вложения в ОВГЗ юридические лица, пишет Finclub. В частности, их инвестиции выросли на 117,2 миллиона гривен, достигнув 34,56 миллиарда долларов.

Что такое ОВГЗ? Это государственные ценные бумаги, размещаемые исключительно на внутреннем рынке. Простыми словами государство занимает у инвестора деньги и обязуется выплатить их обратно с начисленными процентами в условленный срок. Основными преимуществами является то, что ОВГЗ, в отличие от других подобных финансовых инструментов, не облагаются налогом, а также на 100% гарантированы государством. Поэтому, инвестор без риска может забрать свои деньги в любой момент. Купить государственные облигации может каждый.

Интересно Инвестиции в европейские технологические стартапы достигли рекорда: сколько миллиардов привлекли

Инвестиции в ОВГЗ: актуальные данные регулятора

Продавцами гособлигаций стали банки. Их портфель уменьшился на 300,4 миллиона гривен – до 458,26 миллиарда гривен.

Объемы инвестиций в ОВГЗ со стороны физических лиц, нерезидентов и НБУ почти не изменились:

физлица – 8,88 миллиарда гривен;

нерезиденты – 74,51 миллиарда гривен;

НБУ – 324,57 миллиарда гривен.

С начала 2020 года в Украине объем ОВГЗ в обращении вырос на 9,5%, что равно 78,2 миллиардам гривен:

до 900,9 миллиарда гривен благодаря росту портфелей банков на 37,1%;

на 124 миллиарда гривен благодаря росту портфелей юрлиц на 32,9% (8,5 миллиарда гривен).

В то же время, сократились объемы вложений в ОВГЗ нерезидентов. В частности, они уменьшились на 35,6% (41,27 миллиарда гривен). Также сократились инвестиции в гособлигации и со стороны физлиц на 7,7% (0,7 миллиарда гривен) и НБУ – на 3,7% (12,5 миллиарда гривен).

Актуально Венчурный рынок США вышел из кризиса: какие компании привлекли крупные инвестиции

Изменения на рынке ОВГЗ

В 2018 году Кабмин разрешил муниципалитетам вкладывать свободные деньги в ОВГЗ, однако к этому моменту общины не инвестировали в гособлигации.

По данным Государственной казначейской службы Украины, по состоянию на и ноябре 2020 местные бюджеты хранили на депозитарных счетах в государственных банках 8,87 миллиарда долларов по ставкам от 6% до 13,5%.