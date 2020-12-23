Министерство финансов Украины в ходе аукциона размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 22 декабря привлекло в бюджет 22,2 миллиарда гривен.

Таким образом, в декабре ведомству удалось продать гособлигации на 76,3 миллиарда гривен, сообщается на сайте Минфина.

Интересно Кто купил ОВГЗ и сколько денег привлекли в бюджет на рекордном аукционе: детали

Результаты ОВГЗ-аукциона 22 декабря

На аукционе было предложено 10 выпусков гособлигаций – 9 в национальной валюте и один - в долларах.

Сроки и средневзвешенные ставки доходности по проданным ОВГЗ были следующими:

1,58 миллиарда гривен под 10,0% с погашением 17.03.2021 г.;

3,84 миллиарда гривен под 10,25% с погашением 14.04.2021 г.;

3,22 миллиарда гривен под 10,75% с погашением 07.07.2021 г.;

5,13 миллиарда гривен под 11,62% с погашением 01.12.2021 г.;

1,51 миллиарда гривен под 11,75% с погашением 15.06.2022 г.;

182,2 миллиона гривен под 11,85% с погашением 15.02.2023 г.;

398,24 миллиона гривен под 12,0% с погашением 01.11.2023 г.;

299,7 миллиона гривен под 12,15% с погашением 22.05.2024 г.;

2,17 миллиарда гривен под 12,25% с погашением 26.02.2025 г.;

138,5 миллиона долларов под 3,8% с погашением 16.12.2021 г.

В результате от размещения гривневых ОВГЗ было привлечено более 18,33 миллиарда гривен, а от ОВГЗ, номинированных в иностранной валюте, – 138,5 миллиона долларов по курсу НБУ.

Отметим, что доходность гособлигаций значительно выросла, максимальное значение этого показателя – 12,25%.

ОВГЗ в тренде Территориальные общины впервые вложили деньги в ОВГЗ: какая общая сумма инвестиций

Рынок ОВГЗ Украины: последние данные

Во время аукциона 15 декабря Минфин привлек в бюджет 51,439 миллиарда гривен от размещения ОВГЗ. Этот аукцион стал рекордным по объемам полученного от инвесторов капитала. Он помог закрыть проблемные вопросы, связанные с бюджетом 2020 года.

Чем вызван высокий спрос инвесторов к ОВГЗ

Минфин предлагает облигации в гривне и в валюте. Доходность государственных ценных бумаг значительно возросла, что привлекло внимание нерезидентов. Также значительную роль сыграла договоренность Украины с ЕС.

После длительного перерыва украинские ОВГЗ снова начали покупать иностранные инвесторы. Кроме высокой доходности нерезидентов привлекает и сама гривна. По мнению финансистов, в среднесрочной перспективе позиции украинской нацвалюты усилятся, что, в свою очередь, увеличит итоговую доходность госбумаг для иностранцев.

Важно Рада поддержала законопроект Зеленского об "инвестиционных нянях": все подробности

Какой будет доходность ОВГЗ в 2021 году: прогнозы

На 2021 год прогноз финансистов для всех ОВГЗ имеет общий характер: в первом полугодии следующего года будет сохраняться высокая доходность госбумаг. Ставки будут оставаться высокими, пока правительство будет договариваться с МВФ о предоставлении кредитного транша и переживать последствия жесткого локдауна.

Однако со второго полугодия эксперты допускают откат доходностей на 1-2% годовых за гривной (до 9-11% годовых) и на 0,5% (до 2,8-3%) – за валютой.