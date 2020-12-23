Спрос на ОВГЗ растет: Минфин привлек более 22 миллиардов гривен в госбюджет
Министерство финансов Украины в ходе аукциона размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 22 декабря привлекло в бюджет 22,2 миллиарда гривен.
Таким образом, в декабре ведомству удалось продать гособлигации на 76,3 миллиарда гривен, сообщается на сайте Минфина.
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Результаты ОВГЗ-аукциона 22 декабря
На аукционе было предложено 10 выпусков гособлигаций – 9 в национальной валюте и один - в долларах.
Сроки и средневзвешенные ставки доходности по проданным ОВГЗ были следующими:
- 1,58 миллиарда гривен под 10,0% с погашением 17.03.2021 г.;
- 3,84 миллиарда гривен под 10,25% с погашением 14.04.2021 г.;
- 3,22 миллиарда гривен под 10,75% с погашением 07.07.2021 г.;
- 5,13 миллиарда гривен под 11,62% с погашением 01.12.2021 г.;
- 1,51 миллиарда гривен под 11,75% с погашением 15.06.2022 г.;
- 182,2 миллиона гривен под 11,85% с погашением 15.02.2023 г.;
- 398,24 миллиона гривен под 12,0% с погашением 01.11.2023 г.;
- 299,7 миллиона гривен под 12,15% с погашением 22.05.2024 г.;
- 2,17 миллиарда гривен под 12,25% с погашением 26.02.2025 г.;
- 138,5 миллиона долларов под 3,8% с погашением 16.12.2021 г.
Отметим, что доходность гособлигаций значительно выросла, максимальное значение этого показателя – 12,25%.
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Рынок ОВГЗ Украины: последние данные
Во время аукциона 15 декабря Минфин привлек в бюджет 51,439 миллиарда гривен от размещения ОВГЗ. Этот аукцион стал рекордным по объемам полученного от инвесторов капитала. Он помог закрыть проблемные вопросы, связанные с бюджетом 2020 года.
Чем вызван высокий спрос инвесторов к ОВГЗ
- Минфин предлагает облигации в гривне и в валюте.
- Доходность государственных ценных бумаг значительно возросла, что привлекло внимание нерезидентов.
- Также значительную роль сыграла договоренность Украины с ЕС.
После длительного перерыва украинские ОВГЗ снова начали покупать иностранные инвесторы. Кроме высокой доходности нерезидентов привлекает и сама гривна. По мнению финансистов, в среднесрочной перспективе позиции украинской нацвалюты усилятся, что, в свою очередь, увеличит итоговую доходность госбумаг для иностранцев.
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Какой будет доходность ОВГЗ в 2021 году: прогнозы
На 2021 год прогноз финансистов для всех ОВГЗ имеет общий характер: в первом полугодии следующего года будет сохраняться высокая доходность госбумаг. Ставки будут оставаться высокими, пока правительство будет договариваться с МВФ о предоставлении кредитного транша и переживать последствия жесткого локдауна.
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