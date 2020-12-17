Верховная Рада (ВР) в повторном втором чтении приняла законопроект №3760 об "инвестиционных нянях", автором которого является президент Владимир Зеленский.

Об этом стало известно в ходе заседания ВР в четверг, 17 декабря 2020 года. Соответствующий законопроект поддержали 252 народных депутата.

"Инвестиционная няня" – что это за инициатива? Во время Всемирного экономического форума в Давосе президент Владимир Зеленский заявил о том, что украинская власть инициирует программу "инвестиционная няня" ( "Investment nanny"), чтобы таким образом стимулировать иностранных инвесторов вкладывать деньги в Украину. Согласно этому проекту, инвестор, вложения которого составят 30 и более миллионов долларов, получит личного менеджера. Правда, до пандемии COVID-19 в законопроекте прописывали сумму в 100 миллионов. Но после кризиса необходимую сумму инвестиций снизили.

Что предусматривает документ

Закон гарантирует поддержку как украинским, так и иностранным инвесторам при следующих условиях:

их инвестиции должны превышать 20 миллионов евро ;

; инвесторы должны создавать не менее 80 рабочих мест со средней зарплатой на 15% больше, чем в регионе, куда они вложили деньги.

Инвесторы получат прямой договор с правительством, в котором будет указано объем господдержки для реализации инвестиционного проекта. Срок реализации инвестиционного проекта со значительными инвестициями не превышает пять лет.

Оказывать помощь в реализации инвестиционных проектов уполномоченное учреждение. Оценку инициативы будут проводить в течение 60 календарных дней со дня получения документов.

В каких сферах будут реализовывать проект

перерабатывающая промышленность;

инфраструктура;

логистика;

обращение с бытовыми отходами;

туризм;

здравоохранение;

образование;

спорт.

Исключением являются отрасли возобновляемых источников энергии, добывающей промышленности, растениеводства и финансовой сферы.

Интересно Куда инвестировать: рейтинг акций, которые могут принести больше всего прибыли в 2021 году

Кто не может претендовать на "инвестнянь"

компании, которые не раскрыли информацию о конечном владельце;

предприятия, у которых более 50% акций принадлежат офшорным компаниям;

компании с более 10% акций из государства-агрессора (России) и компании, зарегистрированные в России;

компании, к которых Украина применила санкции.

Законопроект об "инвестнянях": что о нем известно

1 декабря ВР направила на повторное второе чтение законопроект №3760 о "инвестиционных нянях". В частности, во втором чтении документ поддержали только 40 нардепов, а направление на доработку – 245 нардепов.

Закон о "инвестнянях" парламент принял за основу еще в конце июля. В начале июля Владимир Зеленский внес этот документ в Верховную Раду.