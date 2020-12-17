Рада поддержала законопроект Зеленского об "инвестиционных нянях": все подробности
Верховная Рада (ВР) в повторном втором чтении приняла законопроект №3760 об "инвестиционных нянях", автором которого является президент Владимир Зеленский.
Об этом стало известно в ходе заседания ВР в четверг, 17 декабря 2020 года. Соответствующий законопроект поддержали 252 народных депутата.
"Инвестиционная няня" – что это за инициатива?Во время Всемирного экономического форума в Давосе президент Владимир Зеленский заявил о том, что украинская власть инициирует программу "инвестиционная няня" ( "Investment nanny"), чтобы таким образом стимулировать иностранных инвесторов вкладывать деньги в Украину. Согласно этому проекту, инвестор, вложения которого составят 30 и более миллионов долларов, получит личного менеджера. Правда, до пандемии COVID-19 в законопроекте прописывали сумму в 100 миллионов. Но после кризиса необходимую сумму инвестиций снизили.
Что предусматривает документ
Закон гарантирует поддержку как украинским, так и иностранным инвесторам при следующих условиях:
- их инвестиции должны превышать 20 миллионов евро;
- инвесторы должны создавать не менее 80 рабочих мест со средней зарплатой на 15% больше, чем в регионе, куда они вложили деньги.
Инвесторы получат прямой договор с правительством, в котором будет указано объем господдержки для реализации инвестиционного проекта. Срок реализации инвестиционного проекта со значительными инвестициями не превышает пять лет.
В каких сферах будут реализовывать проект
- перерабатывающая промышленность;
- инфраструктура;
- логистика;
- обращение с бытовыми отходами;
- туризм;
- здравоохранение;
- образование;
- спорт.
Исключением являются отрасли возобновляемых источников энергии, добывающей промышленности, растениеводства и финансовой сферы.
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Кто не может претендовать на "инвестнянь"
- компании, которые не раскрыли информацию о конечном владельце;
- предприятия, у которых более 50% акций принадлежат офшорным компаниям;
- компании с более 10% акций из государства-агрессора (России) и компании, зарегистрированные в России;
- компании, к которых Украина применила санкции.
Законопроект об "инвестнянях": что о нем известно
1 декабря ВР направила на повторное второе чтение законопроект №3760 о "инвестиционных нянях". В частности, во втором чтении документ поддержали только 40 нардепов, а направление на доработку – 245 нардепов.
Закон о "инвестнянях" парламент принял за основу еще в конце июля. В начале июля Владимир Зеленский внес этот документ в Верховную Раду.
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