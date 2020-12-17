Верховна Рада (ВР) в повторному другому читанні ухвалила законопроєкт №3760 про "інвестиційних нянь", автором якого є президент Володимир Зеленський.

Про це стало відомо в ході засідання ВР у четвер, 17 грудня 2020 року. Відповідний законопроєкт підтримало 252 народних депутати.

"Інвестиційна няня" – що це за ініціатива? Під час Світового економічного форуму в Давосі президент Володимир Зеленський заявив про те, що українська влада ініційовує програму "інвестиційна няня" ("Investment nanny"), щоб таким чином стимулювати закордонних інвесторів вкладати гроші в Україну. Згідно з цим проєктом, інвестор, вкладення якого становитимуть 30 і більше мільйонів доларів, отримає особистого менеджера. Щоправда, до пандемії COVID-19 в законопроєкті прописували суму у 100 мільйонів. Та після кризи необхідну суму інвестицій знизили.

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Що передбачає документ

Закон гарантує підтримку як українським, так й іноземним інвесторам за таких умов:

їхні інвестиції повинні перевищувати 20 мільйонів євро ;

; інвестори повинні створювати не менше 80 робочих місць із середньою зарплатою на 15% більше, ніж у регіоні, куди вони вклали гроші.

Інвестори отримають прямий договір з урядом, у якому буде вказано обсяг держпідтримки для реалізації інвестиційного проєкту. Строк реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями не перевищує п'ять років.

Надаватиме допомогу в реалізації інвестиційних проєктів уповноважена установа. Оцінку ініціативи проводитимуть упродовж 60 календарних днів із дня отримання документів.

У яких сферах реалізовуватимуть проєкт

переробної промисловості;

інфраструктури;

логістики;

поводженні з побутовими відходами;

туризму;

охорони здоров'я;

освіти;

спорту.

Винятком є галузі відновлюваних джерел енергії, добувної промисловості, рослинництва та фінансової сфери.

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Хто не може претендувати на "інвестнянь"

компанії, які не розкрили інформацію про кінцевого власника;

підприємства, у яких більше 50% акцій належать офшорним компаніям;

компанії з понад 10% акцій з держави-агресора (Росії) та компанії, зареєстровані у Росії;

компанії, щодо яких Україна застосувала санкції.

Законопроєкт про "інвестнянь": що про нього відомо

1 грудня ВР направила на повторне друге читання законопроєкт №3760 про "інвестиційних нянь". Зокрема, у другому читання документ підтримали тільки 40 нардепів, а направлення на доопрацювання – 245 нардепів.

Закон про "інвестнянь" парламент ухвалив за основу ще в кінці липня. На початку липня Володимир Зеленський вніс цей документ у Верховну Раду.