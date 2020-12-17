У MarketWatch назвали найперспективніші акції США на 2021 рік. Зокрема, у список увійшли медичні та фармацевтичні компанії, ритейлер старих автомобілів, розробник ПЗ, автовиробник і соцмережі.

У відборі брали участь акції з фондового індексу S&P 500, які отримали рекомендацію від більшості опитаних аналітиків і мають найбільший потенціал зростання в наступному році, повідомляє видання MarketWatch.

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Що таке S&P 500? Це фондовий індекс, куди включено 500 публічних компаній США з найбільшою капіталізацією. Зараз в індекс входить 505 акцій, серед яких прибутковими є половина.

У рейтинг MarketWatch увійшли 20 акцій з потенціалом зростання не менше 19% в найближчі 12 місяців.

Так, перше місце в топ-20 зайняли акції компанії Centene Corporation, яка надає послуги медичного страхування і медичного обслуговування в США.

Серед опитаних експертів 90% рекомендують покупку паперів компанії. Цільова ціна становить 82,7 долара за акцію в перспективі найближчих 12 місяців (потенціал зростання приблизно 36%).

Акції розробника програмного забезпечення Salesforce також радять купувати 81% експертів. Прогноз ціни на найближчий рік 275,56 долара, а принесе це 24%.

Акції одного з найбільших онлайн-ритейлерів Amazon зберігають потенціал зростання близько 23%. Прогноз ціни знаходиться на рівні майже 4 тисячі доларів за акцію. Купувати акції цього сервісу рекомендують 94% аналітиків.

Акції американського автовиробника General Motors можуть збільшитися за рік на 22%. Середня цільова ціна – 51 долар. Покупку рекомендують 88% експертів.

Соцмережа Facebook може подорожчати на 20% в найближчий рік. Прогноз ціни знаходиться на рівні 327,3 долари. Рекомендують купувати папери соціальної мережі 88% експертів.

Окрім того, у рейтинг найбільш перспективних акцій також увійшли акції: NRG Energy (потенціал зростання 34% в 2021 році), DexCom (32%), Vertex Pharmaceuticals (29%), Boston Scientific (29%), Northrop Grumman (27%), DR Horton ( 26%), Vontier (25%), Equinix (23%), Cigna (22%), L3Harris Technologies (21%), SBA Communications (21%), Lowe's Companies (21%), Laboratory Corp. of America Holdings (20%) і Baxter International (19%).