Компанія Bolt провела найбільший раунд інвестиції за час свого існування та залучила 150 мільйонів євро вкладень. Отримані кошти Bolt витратить на підвищення якості і безпеки сервісів таксі, самокатів, а також доставки їжі в Європі і Африці.

Відомо, що основним інвестором виступила компанія D1 Capital Partners за участю Darsana Capital Partners, повідомляє видання CNBC.

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У наступному році Bolt планує впровадити нові функції, спрямовані на підвищення безпеки своїх сервісів. Наприклад, автоматичний моніторинг поїздки з використанням штучного інтелекту для запобігання можливих аварій на дорозі.

Ми плануємо реалізувати ще більш інноваційні рішення, такі як верифікація особи водія та автоматичний моніторинг поїздки за допомогою штучного інтелекту,

– сказав генеральний директор компанії Bolt Маркус Вілліг.

Окрім того, для безпеки поїздок компанія вже додала кнопку SOS в додатку. Поки функція доступна тільки користувачам сервісу в Африці, її можуть використовувати як водії, так і пасажири сервісу.

У Bolt наголосили, що вони мали непоганий рік завдяки інвестиціям у нові товари, зокрема скутери та доставку їжі. Компанія запустила нову модель електронного скутера на початку грудня і пообіцяла інвестувати 100 мільйонів євро для випуску нових скутерів.

У Bolt відзначили, що попри пандемію коронавірусу компанії вдалося збільшити кількість користувачів майже вдвічі. Так, у 2020 році сервіс Bolt з'явився в 200 містах 40 країн світу. Кількість його користувачів досягнула 50 мільйонів.

Зазначимо, що зараз сервіс Bolt функціонує в 10 містах України. Цього року сервіс з'явився в Дніпрі, Запоріжжі, Полтаві, Кривому Розі, Івано-Франківську та Вінниці.