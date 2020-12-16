Китайський пошуковик Baidu планує запустити виробництво власних електромобілів. Компанія розглядає два можливих формати роботи: контрактне виробництво або спільне підприємство з автовиробниками з контрольним пакетом акцій.

Компанія вже провела приватні переговори з автовиробниками Zhejiang Geely, GAC Group і підрозділом Hongqi корпорації FAW Group. Про це виданню CNBC повідомили три людини, які знають про плани компанії.

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Розмови про початок виробництва електромобілів почалися після того, як ще одна китайська компанія, Didi Chuxing, спільно з автовиробником BYD в листопаді представила нову модель електромобіля для каршерінга і таксі.

Що відомо про Baidu? Це компанія-лідер серед китайських пошукових систем. За кількістю запитів пошуковий сайт Baidu займає 3 місце у світі. Із запуском японської версії він впевнено обігнав Bing. Baidu також має онлайн-енциклопедію — "Енциклопедію Байду", яка обігнала Китайську Вікіпедію.



Також Baidu вже розробляє ідеї для технологій автономного водіння, а також інфраструктуру для розумних автомобілів. А у 2017 році компанія представила свою платформу для безпілотних авто на основі штучного інтелекту Apollo.

Цікаво, що програмне забезпечення Baidu використовують такі виробники, як Geely, Volkswagen, Toyota і Ford.

Окрім того, компанія запустила власний сервіс роботаксі Apollo Go з безпілотними автомобілями в Пекіні та 2 округах. Очікується, що протягом трьох наступних років сервіс стане доступний ще в 30 містах Китаю.