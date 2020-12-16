Китайский поисковик Baidu планирует запустить производство собственных электромобилей. Компания рассматривает два возможных формата работы: контрактное производство или совместное предприятие с автопроизводителями с контрольным пакетом акций.

Компания уже провела частные переговоры с автопроизводителями Zhejiang Geely, GAC Group и подразделением Hongqi корпорации FAW Group. Об этом изданию CNBC сообщили три человека, которые знают о планах компании.

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Разговоры о начале производства электромобилей начались после того, как еще одна китайская компания, Didi Chuxing, совместно с автопроизводителем BYD в ноябре представила новую модель электромобиля для краткосрочной аренды автомобиля и такси.

Что известно о Baidu? Это компания-лидер среди китайских поисковых систем. По количеству запросов поисковик Baidu занимает 3 место в мире. С запуском японской версии он уверенно обогнал Bing. Baidu также имеет онлайн-энциклопедию – "Энциклопедию Байду", которая обогнала Китайскую Википедию.

Также Baidu уже разрабатывает идеи для технологий автономного вождения, а также инфраструктуру для умных автомобилей. А в 2017 году компания представила свою платформу для беспилотных авто на основе искусственного интеллекта Apollo.

Интересно, что программное обеспечение Baidu используют такие производители, как Geely, Volkswagen, Toyota и Ford.

Кроме того, компания запустила собственный сервис роботакси Apollo Go с беспилотными автомобилями в Пекине и 2 округах. Ожидается, что в течение трех последующих лет сервис станет доступен в 30 городах Китая.