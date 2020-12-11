У п’ятницю, 11 грудня 2020 року, акції Ferrari стрімко впали в ціні на тлі новини про відставку генерального директора компанії Луї Камільєрі. На премаркеті цінні папери світового виробника спортивних авто подешевшали на 0,2%, а за дві години до цього – падіння становило 0,8%.

На біржі Мілана вартість акцій Ferrari знизилася на 0,14%, повідомляє РБК.

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Відставка Луї Камільєрі: що про це відомо

Гендиректор Ferrari вирішив піти у відставку з особистих причин. Водночас він покидає посаду голови правління тютюнової компанії Philip Morris International. Як відомо, уже кілька десятиріч саме Philip Morris є спонсором Ferrari у гонках "Формули-1".

За даними іноземних ЗМІ, на які покликається РБК, раніше повідомлялося, що Камільєрі захворів на коронавірус, через що був госпіталізований. Джерела інозмі стверджують, що бізнесмен покидає компанію саме через COVID-19.



Луї Камільєрі / Фото Getty Images

Місце Камільєрі тимчасово займе голова правління Ferrari Джон Елканн.

Камільєрі почав працювати на посаді генерального директора Ferrari у липні 2018 року. За оцінками аналітиків, те, що бізнесмен покинув компанію, може призвести до виникнення проблем, пов’язаних із втіленням завдань, які поставив ще попередній гендиректор Серджіо Маркіонне. З-поміж таких завдань – досягнення цільових показників прибутків у 2022 році, випуск першого повністю електричного кросовера PuroSangue та перехід автомобілів компанії на нульовий показник вуглецевих викидів.

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Динаміка цін на акції Ferrari

За керівництва Луї Камільєрі акції автовиробника відзначалися прибутковістю з-поміж інших представників індустрії. Попри пандемію коронавірусу, попит на спорткари Ferrari залишався високим.

У листопаді вартість акцій Ferrari досягла рекордної позначки. Зокрема, на Міланській фондовій біржі котирування зросли до 182,95 євро (221,70 долара) за акцію. На Нью-Йоркській біржі цінні папери автовиробника торгувалися на рекордних рівнях 9 листопада – 217,49 долара за штуку.