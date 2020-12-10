Акції виробника гумових рукавичок Top Glove під час пандемії зросли на рекордні 330%
Малайзійський виробник рукавичок Top Glove отримав рекордний прибуток за останній квартал 2020 року. А все через те, що під час пандемії попит на засоби захисту різко підскочив.
Виробник рукавичок Top Glove з Малайзії збільшив чистий прибуток на 20-30% – до 584 мільйона доларів. Цьому сприяла пандемія, через яку попит на рукавички різко підскочив, повідомляє Bloomberg.
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Так, за 2020 рік акції компанії виросли вже на 330%. У Top Glove не бояться, що необхідність в рукавичках знизиться після пандемії. На думку керівництва, люди і далі купуватимуть засоби захисту.
Компанія Top Glove прогнозує, що попит на рукавички виросте на 20% в цьому році, на 25% в наступному і на 15% – після пандемії. Тож, протягом наступних п'яти років компанія планує збільшити виробництво рукавичок на 100 мільярдів штук.
Ми передбачаємо, що в найближчі три роки все ще буде відчуватися нестача рукавичок. Потенційне зростання попиту пов'язане, зокрема, з тим, що поточні запаси рукавичок на складах клієнтів знаходяться на критично низькому рівні,
– каже виконавчий директор Лім Чін Ган.
Коронавірус та примусова робота у Top Glove
Цікаво, що в листопаді на заводах Top Glove стався спалах коронаввірусу – тоді заразилися понад 5 тисяч робітників. Через це уряд наказав компанії закрити 28 фабрик. Поставки рукавичок знизилися, а акції Top Glove впали на 17%, що стало найбільшим падінням за місяць з січня 2016 року.
Окрім того, у липні в США заборонили продукцію двох підрозділів Top Glove після того, як там виявили випадки примусової роботи. Керуючий директор Лі Кім Мяу сказав, що зараз компанія перебуває на завершальному етапі переговорів з митними органами США.
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