Статки Ілона Маска скоротилися на 9 мільярдів, тому мільярдер лише один день протримався на другій сходинці у списку найбагатших людей світу. Це сталося через падіння цін на акції Tesla на 7% після заяви банку JPMorgan про те, що акції компанії занадто переоцінені.

Маск лише день протримався на другій сходинці у рейтингу

Тепер загальний розмір капіталу Ілона Маска складає 135,8 мільярда доларів. У результаті бізнесмен знову опустився на третю сходинку списку найбагатших людей світу, повідомляє видання Forbes.

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Хоча днем раніше Маск вперше піднявся на другу сходинку. Адже за підсумками торгів 8 грудня, його статки збільшилися на 1,6 мільярда доларів, і він обійшов у рейтингу Forbes власника Louis Vuitton Бернара Арно.

Хто займає 1 і 2 місце в рейтингу?

У середу, 9 грудня, стан француза зріс на 1 мільярд (до 145,6 мільярдів), що дозволило Арно повернутися на друге місце. Додамо, що перше місце в списку найбагатших людей світу, як і раніше, займає глава Amazon Джефф Безос, чиї статки оцінюються в 185,4 мільярда доларів.

Чому статки Ілона Макса скоротилися на 9 мільярдів

Акції Tesla 9 грудня впали на майже 7% на біржі Nasdaq. Причиною цього стали повідомлення про те, що аналітики банку JPMorgan вважають папери занадто переоціненими.

Так, у своєму новому звіті аналітики банку рекомендували інвесторам не купувати акції Tesla в свої портфелі до 21 грудня, коли вони будуть включені в індекс S&P 500.

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Експерт зазначив, що хоча з кінця 2018 року акції Tesla виросли більш ніж на 800%, очікування щодо доходів Tesla до 2024 року знизилися.

Що не так з акціями Tesla?

Акції компанії Ілона Маска вважають одними з найбільш суперечливих на Уолл-стріт: 36% аналітиків рекомендують їх купувати, 31% радить почекати, а 33% – продавати.