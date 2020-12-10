Акции производителя резиновых перчаток Top Glove во время пандемии выросли на рекордные 330%
Малайзийский производитель перчаток Top Glove получил рекордную прибыль за последний квартал 2020 года. А все потому, что во время пандемии спрос на средства защиты резко подскочил, и это принесло прибыли для компаний.
Производитель перчаток Top Glove из Малайзии увеличил чистую прибыль на 20-30% – до 584 миллионов долларов. Этому способствовала пандемия, по которой спрос на перчатки резко подскочил, сообщает Bloomberg.
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Так, 2020 года акции компании выросли уже на 330%. В Top Glove не боятся, что необходимость в перчатках снизится после пандемии. По мнению руководства, люди и дальше будут покупать средства защиты.
Компания Top Glove прогнозирует, что спрос на перчатки вырастет на 20% в этом году, на 25% в следующем и на 15% – после пандемии. Поэтому, в течение следующих пяти лет компания планирует увеличить производство перчаток на 100 миллиардов штук.
Мы предполагаем, что в ближайшие три года все еще будет ощущаться нехватка перчаток. Потенциальный рост спроса связано, в частности, тем, что текущие запасы перчаток на складах клиентов находятся на критически низком уровне,
– говорит исполнительный директор Лим Чин Ган.
Коронавирус и принудительная работа в Top Glove
Интересно, что в ноябре на заводах Top Glove произошла вспышка коронаввирусу – тогда заразились более 5000 рабочих. Поэтому правительство приказало компании закрыть 28 фабрик. Поставки перчаток снизились, а акции Top Glove упали на 17%, что стало самым большим падением за месяц с января 2016 года.
Кроме того, в июле в США запретили продукцию двух подразделений Top Glove после того, как там обнаружили случаи принудительной работы. Управляющий директор Ли Ким Мяу сказал, что сейчас компания находится на завершающем этапе переговоров с таможенными органами США.
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