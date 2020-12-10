Состояние Илона Маска сократились на 9 миллиардов, поэтому миллиардер лишь один день продержался на второй строчке во списке самых богатых людей мира. Это произошло из-за падения цен на акции Tesla на 7% после заявления банка JPMorgan о том, что акции компании слишком переоценены.

Маск только день продержался на второй строчке в рейтинге

Теперь состояние Илона Маска составляет 135,8 миллиарда долларов, он снова опустился на третью строчку списка самых богатых людей мира, сообщает издание Forbes.

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Хотя днем ​​ранее Маск впервые поднялся на вторую строчку. Ведь по итогам торгов 8 декабря, его состояние увеличилось на 1,6 миллиарда долларов, и он обошел в рейтинге Forbes владельца Louis Vuitton Бернара Арно.

Кто занимает 1 и 2 место в рейтинге? В среду, 9 декабря, состояние француза вырос на 1000000000 (до 145 600 000 000), что позволило Арно вернуться на второе место. Добавим, что первое место в списке самых богатых людей мира, по-прежнему занимает глава Amazon Джефф Безос, чье состояние оценивается в 185,4 миллиарда долларов.

Почему состояние Илона Макса сократился на 9 миллиардов

Акции Tesla 9 декабря упали на 7% на бирже Nasdaq. Причиной этого стали сообщения о том, что аналитики банка JPMorgan считают бумаги слишком переоцененными.

Так, в своем новом отчете аналитики банка рекомендовали инвесторам не покупать акции Tesla в свои портфели до 21 декабря, когда они будут включены в индекс S & P 500.

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Эксперт отметил, что хотя с конца 2018 акции Tesla выросли более чем на 800%, ожидания по доходам Tesla до 2024 года снизились.

Что не так с акциями Tesla? Акции компании Илона Маска считают одними из самых спорных на Уолл-стрит: 36% аналитиков рекомендуют их покупать, 31% советует подождать, а 33% – продавать.