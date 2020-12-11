Генеральний директор Tesla Ілон Маск може зекономити на податках, переїхавши з Каліфорнії у штат Техас. Однак, як виявилося, не все так просто.

У Каліфорнії податок на прибуток найвищий у США – 13,3%, а у Техасі його нема. Тому недостатньо лише повідомити про свій переїзд в інший штат, змінивши посвідчення водія, поштову адресу тощо. Щоб скористатися податковими послабленнями, Ілону Маску доведеться добре постаратися, пише Bloomberg.

Детальніше про переїзд тут Як "генерал на передовій": Ілон Маск переїде з Каліфорнії в Техас

Нюанси податкової політики в США

Департамент з питань податків на торговельні привілеї штату Каліфорнія ретельно перевіряє всіх платників податків, які повідомили про переїзд в інший штат. Така перевірка може тривати навіть кілька років. Адже вивчатимуть ділові відносини, сімейні та громадські зв’язки людини, а також місце знаходження певних її цінних речей, наприклад, мистецьких творів тощо.

За словами адвоката Крістофера Мейнса, особи, які переїжджають з Каліфорнії, повинні подолати багато доволі незручних та часто недешевих етапів і при цьому не порушити законодавство штату.

Тому, щоб змінити місце проживання з метою економії на податках, Ілону Маску доведеться повністю розірвати зв’язки з Каліфорнією і змістити "центр свого життя у Техас", наголосив адвокат.

Цікаво Ілон Маск втратив 9 мільярдів доларів за день через заяву JPMorgan: що сталося

Складнощі переїзду

Згідно з правилами Каліфорнії, нерезиденти теж повинні сплачувати податок на прибуток, який вони отримують з різних джерел у цьому штаті. Так, це можуть бути доходи з опціонів або бізнесу, що знаходиться в штаті. Як відомо, і перший, і другий варіанти стосуються Ілона Маска.

Зокрема, Tesla повинна виплатити Маску 50 мільярдів доларів . Компанія здійснюватиме це дванадцятьма траншами.

. Компанія здійснюватиме це дванадцятьма траншами. Окрім того, статки Ілона Маска у 2020 році зросли з 27 до 155 мільярдів доларів завдяки збільшенню котирувань Tesla.

завдяки збільшенню котирувань Tesla. Також відомо, що гендиректор виробника електромобілів розділяє опікунство над п’ятьма синами зі своєю колишньою дружиною Джастін та має тисячі працівників у Каліфорнії.

Усі ці фактори свідчать про тісні зв’язки Ілона Маска із штатом.

Штаб-квартира Tesla розташована в каліфорнійському місті Пало-Альто. Однак бізнесмен заявив, що планує перенести її в Техас. Компанія SpaceX знаходиться в Лос-Анджелесі, де живе вже впродовж 20 років і сам Ілон Маск, проте центр випробувань космічного підприємства розміщений у Техасі.