Ілон Маск покидає Каліфорнію: бізнесмена чекає тривала "боротьба", щоб зекономити на податках
Генеральний директор Tesla Ілон Маск може зекономити на податках, переїхавши з Каліфорнії у штат Техас. Однак, як виявилося, не все так просто.
У Каліфорнії податок на прибуток найвищий у США – 13,3%, а у Техасі його нема. Тому недостатньо лише повідомити про свій переїзд в інший штат, змінивши посвідчення водія, поштову адресу тощо. Щоб скористатися податковими послабленнями, Ілону Маску доведеться добре постаратися, пише Bloomberg.
Детальніше про переїзд тут Як "генерал на передовій": Ілон Маск переїде з Каліфорнії в Техас
Нюанси податкової політики в США
Департамент з питань податків на торговельні привілеї штату Каліфорнія ретельно перевіряє всіх платників податків, які повідомили про переїзд в інший штат. Така перевірка може тривати навіть кілька років. Адже вивчатимуть ділові відносини, сімейні та громадські зв’язки людини, а також місце знаходження певних її цінних речей, наприклад, мистецьких творів тощо.
За словами адвоката Крістофера Мейнса, особи, які переїжджають з Каліфорнії, повинні подолати багато доволі незручних та часто недешевих етапів і при цьому не порушити законодавство штату.
Тому, щоб змінити місце проживання з метою економії на податках, Ілону Маску доведеться повністю розірвати зв’язки з Каліфорнією і змістити "центр свого життя у Техас", наголосив адвокат.
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Складнощі переїзду
Згідно з правилами Каліфорнії, нерезиденти теж повинні сплачувати податок на прибуток, який вони отримують з різних джерел у цьому штаті. Так, це можуть бути доходи з опціонів або бізнесу, що знаходиться в штаті. Як відомо, і перший, і другий варіанти стосуються Ілона Маска.
- Зокрема, Tesla повинна виплатити Маску 50 мільярдів доларів. Компанія здійснюватиме це дванадцятьма траншами.
- Окрім того, статки Ілона Маска у 2020 році зросли з 27 до 155 мільярдів доларів завдяки збільшенню котирувань Tesla.
- Також відомо, що гендиректор виробника електромобілів розділяє опікунство над п’ятьма синами зі своєю колишньою дружиною Джастін та має тисячі працівників у Каліфорнії.
Усі ці фактори свідчать про тісні зв’язки Ілона Маска із штатом.
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