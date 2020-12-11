Генеральный директор Tesla Илон Маск может сэкономить на налогах, переехав из Калифорнии в штат Техас. Однако, как оказалось, не все так просто.

В Калифорнии налог на прибыль самый высокий в США – 13,3%, а в Техасе его нет. Поэтому недостаточно только сообщить о своем переезде в другой штат, изменив водительское удостоверение, почтовый адрес и тому подобное. Чтобы воспользоваться налоговыми послаблениями, Маску придется хорошо постараться, пишет Bloomberg.

Более детально о переезде здесь Как "генерал на передовой": Маск переедет из Калифорнии в Техас

Нюансы налоговой политики в США

Департамент по вопросам налогов на торговые привилегии штата Калифорния тщательно проверяет всех налогоплательщиков, которые сообщили о переезде в другой штат. Такая проверка может длиться даже несколько лет. Ведь будут изучать деловые отношения, семейные и общественные связи человека, а также место нахождения определенных его ценных вещей, например, художественных произведений и тому подобное.

По словам адвоката Кристофера Мейнса, лица, что переезжают из Калифорнии, должны преодолеть много довольно неудобных и часто недешевых этапов и при этом не нарушить законодательство штата.

Поэтому, чтобы сменить место жительства с целью экономии на налогах, Илону Маску придется полностью разорвать связи с Калифорнией и сместить "центр своей жизни в Техас", подчеркнул адвокат.

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Сложности переезда

Согласно правилам Калифорнии, нерезиденты тоже должны платить налог на прибыль, который они получают из разных источников в этом штате. Так, это могут быть доходы с опционов или бизнеса, находящегося в штате. Как известно, и первый, и второй варианты касаются Илона Маска.

В частности, Tesla должна выплатить Маску 50 миллиардов долларов . Компания будет осуществлять это двенадцатьма траншами.

. Компания будет осуществлять это двенадцатьма траншами. Кроме того, состояние Илона Маска в 2020 году выросло с 27 до 155 миллиардов долларов благодаря увеличению котировок Tesla.

благодаря увеличению котировок Tesla. Также известно, что гендиректор производителя электромобилей разделяет опекунство над пятью сыновьями со своей бывшей женой Джастин и имеет тысячи работников в Калифорнии.

Все эти факторы свидетельствуют о тесных связях Илона Маска со штатом.

Штаб-квартира Tesla расположена в калифорнийском городе Пало-Альто. Однако бизнесмен заявил, что планирует перенести ее в Техас. Компания SpaceX находится в Лос-Анджелесе, где живет уже на протяжении 20 лет и сам Маск, при этом центр испытаний космического предприятия расположен в Техасе.