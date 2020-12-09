Засновник Tesla Ілон Маск розчарувався в Каліфорнії та вирішив переїхати до Техасу. Він хоче зосередитися на новому заводі електромобілів Tesla і розробках SpaceX.

Ілон Маск вважає, що переїзд допоможе йому бути ближче до своїх проєктів. Про це мільярдер повідомив під час відео-інтерв'ю із The Wall Street Journal.

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Засновник компанії Tesla зазначив, що Каліфорнія втратила для нього свою привабливість. І, коментуючи переїзд, Маск порівняв себе з військовим генералом.

Уявіть війну ... Ви хочете, щоб генерал сидів в який-небудь вежі зі слонової кістки або перебував на передовій? Війська будуть битися набагато старанніше, якщо побачать генерала на передовій,

– сказав він.

Окрім того, експерти вважають, що однією причиною переїзду могли стати податки. Так, акції Tesla злетіли в 2020 році на 670%. А, як відомо, у Маска десятирічна угода з Tesla, за яким компанія повинна виплатити йому близько 50 мільярдів доларів дванадцятьма траншами.

З цієї суми Маску потрібно заплатити прибутковий податок. У Каліфорнії найвищі податки на доходи фізичних осіб – 13,3%, водночас у Техасі податків на доходи фізичних осіб немає.

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До того ж, з Техасом пов’язана велика частина бізнесу Маска:

у місті Мак-Грегор компанія SpaceX тестує ракетні двигуни;

в Бока-Чіка компанія будує новий космічний корабель Starship;

в столиці штату Остіні запускає нове виробництво Tesla.

Окрім того, в Техасі знаходяться штаб-квартири SpaceX і стартапу Маска з будівництва тунелів Boring Company. Мільярдер сказав, що також планує перенести штаб-квартиру Tesla з Каліфорнії в Техас.

Додамо, що Ілон Маск останні 20 років живе в Лос-Анджелесі, проте часто курсує між Каліфорнією, Остіном і Бока-Чикой.