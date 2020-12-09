Основатель Tesla Маск разочаровался в Калифорнии и решил переехать в Техас. Он хочет сосредоточиться на новом заводе электромобилей Tesla и разработках SpaceX.

Маск считает, что переезд поможет ему быть ближе к своим проектов. Об этом миллиардер сообщил во время видео-интервью с The Wall Street Journal.

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Основатель компании Tesla отметил, что Калифорния потеряла для него свою привлекательность. И, комментируя переезд, Маск сравнил себя с военным генералом.

Представьте войну ... Вы хотите, чтобы генерал сидел в какой-нибудь башне из слоновой кости или находился на передовой? Войска будут биться гораздо усерднее, если увидят генерала на передовой,

– сказал он.

Кроме того, эксперты считают, что одной причиной переезда могли стать налоги. Все благодаря тому, что акции Tesla взлетели в 2020 году на 670%. Ведь в Маска десятилетнее соглашение с Tesla, по которому компания должна выплатить ему около 5 миллиардов долларов двенадцатью траншами.

Из этой суммы Маску нужно заплатить подоходный налог. В Калифорнии высокие налоги на доходы физических лиц – 13,3%, в то время в Техасе налогов на доходы физических лиц нет.

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К тому же, с Техасом связана большая часть бизнеса Маска:

в городе Мак-Грегор компания SpaceX тестирует ракетные двигатели;

в Бока-Чика компания строит новый космический корабль Starship;

в столице штата Остине запускает новое производство Tesla.

Кроме того, в Техасе находятся штаб-квартиры SpaceX и стартапа Маска по строительству тоннелей Boring Company. Миллиардер сказал, что также планирует перенести штаб-квартиру Tesla из Калифорнии в Техас.

Добавим, что Маск последние 20 лет живет в Лос-Анджелесе, однако часто курсирует между Калифорнией, Остином и Бока-Чикой.