Как "генерал на передовой": Маск переедет из Калифорнии в Техас
Основатель Tesla Маск разочаровался в Калифорнии и решил переехать в Техас. Он хочет сосредоточиться на новом заводе электромобилей Tesla и разработках SpaceX.
Маск считает, что переезд поможет ему быть ближе к своим проектов. Об этом миллиардер сообщил во время видео-интервью с The Wall Street Journal.
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Основатель компании Tesla отметил, что Калифорния потеряла для него свою привлекательность. И, комментируя переезд, Маск сравнил себя с военным генералом.
Представьте войну ... Вы хотите, чтобы генерал сидел в какой-нибудь башне из слоновой кости или находился на передовой? Войска будут биться гораздо усерднее, если увидят генерала на передовой,
– сказал он.
Кроме того, эксперты считают, что одной причиной переезда могли стать налоги. Все благодаря тому, что акции Tesla взлетели в 2020 году на 670%. Ведь в Маска десятилетнее соглашение с Tesla, по которому компания должна выплатить ему около 5 миллиардов долларов двенадцатью траншами.
Из этой суммы Маску нужно заплатить подоходный налог. В Калифорнии высокие налоги на доходы физических лиц – 13,3%, в то время в Техасе налогов на доходы физических лиц нет.
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К тому же, с Техасом связана большая часть бизнеса Маска:
- в городе Мак-Грегор компания SpaceX тестирует ракетные двигатели;
- в Бока-Чика компания строит новый космический корабль Starship;
- в столице штата Остине запускает новое производство Tesla.
Кроме того, в Техасе находятся штаб-квартиры SpaceX и стартапа Маска по строительству тоннелей Boring Company. Миллиардер сказал, что также планирует перенести штаб-квартиру Tesla из Калифорнии в Техас.
Добавим, что Маск последние 20 лет живет в Лос-Анджелесе, однако часто курсирует между Калифорнией, Остином и Бока-Чикой.
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