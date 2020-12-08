Компания Илона Маска Tesla привлекает инвестиции на фоне роста цен на акции. Предполагается, что деньги пойдут на развитие производства. Отметим, что только в 2020 году это уже третья продаже акций компании.

Известно, что компания по производству электрокаров Tesla договорилась с брокерскими компаниями о продаже своих акций на сумму 5 миллиардов долларов. Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на документы, поданные в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

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Интересно, что акции будут продаваться по рыночной цене.

Почему Tesla продает свои акции

Отметим, что это уже третья подобная продаже акций Tesla в 2020 году. Так, в сентябре Tesla предложила рынку акции тоже 5 миллиардов доларов, хотя в феврале они продавались за 2 миллиарда.

Ранее проданные акции позволили Tesla уложиться в развитие производства. Ведь сейчас Tesla строит два завода – в Техасе и в Берлине.

Эксперты объясняют, что новые продажи акций обусловленные стремительным ростом, который они переживают за последние 12 месяцев.

Добавим, что с начала 2020 года цены на акции Tesla взлетели на 670%, поэтому сейчас ценные бумаги компании торгуются в районе 641 доллар. Отчасти такая динамика вызвана включением акций Tesla в индекс широкого рынка S & P 500.

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Кроме того, в августе компания снизила цены на акции, чтобы сделать их доступными для широкого круга инвесторов. Если они в среднем стоили около 2200 долларов, то после уменьшения цен стали стоить около 400 долларов.

По данным Refinitiv, в свободном обороте находятся более 750 миллионов акций Tesla (это 79,98% от их общего количества).