Компанія Ілона Маска Tesla залучає інвестиції на тлі зростання цін на акції. Передбачається, що гроші спрямують на розвиток виробництва. Зазначимо, що лише за 2020 рік це вже третій продаж акцій компанії.

Відомо, що компанія з виробництва електрокарів Tesla домовилася з брокерськими компаніями про продаж своїх акцій на суму 5 мільярдів доларів. Про це пише видання Bloomberg з посиланням на документи, подані до Комісії з цінних паперів і бірж США.

До теми Перший серед підприємців і другий серед мільярдерів: Ілон Маск став бізнесменом року

Цікаво, що акції будуть продаватися за ринковою ціною.

Чому Tesla продає свої акції

Зазначимо, що це вже третій подібний продаж акцій Tesla у 2020 році. Так, у вересні Tesla запропонувала ринку акції теж 5 мільярдів гривень, хоча в лютому вони продавалися за 2 мільярди.

Раніше продані акції дозволили Tesla вкластися в розвиток виробництва. Адже нині Tesla будує два заводи – в Техасі і в Берліні.

Експерти пояснюють, що нові продажі акцій зумовлені стрімким зростанням, яке вони переживають за останні 12 місяців.

Додамо, що з початку 2020 року ціни на акції Tesla злетіли на 670%, тож наразі цінні папери компанії торгуються в районі 641 долар. Частково така динаміка викликана включенням акцій Tesla в індекс широкого ринку S&P 500.

Читайте також Контролюйте витрати: Ілон Маск попередив працівників Tesla, щоб ті не допустили падіння акцій

Окрім того, у серпні компанія знизила ціни на акції, щоб зробити їх доступнішими для широкого кола інвесторів. Якщо вони в середньому коштували близько 2200 доларів, то після зменшення цін стали коштувати близько 400 доларів.

За даними Refinitiv, у вільному обігу знаходяться понад 750 мільйонів акцій Tesla (це 79,98% від їх загальної кількості).