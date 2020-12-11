Гендиректор Ferrari неожиданно ушел в отставку: акции мирового производителя спорткаров упали
В пятницу, 11 декабря 2020 года, акции Ferrari стремительно упали в цене на фоне новости об отставке генерального директора компании Луи Каммиллери. На премаркете ценные бумаги мирового производителя спортивных авто подешевели на 0,2%, а за 2:00 до этого – падение составило 0,8%.
На бирже Милана стоимость акций Ferrari снизилась на 0,14%, сообщает РБК.
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Отставка Луи Каммиллери: что об этом известно
Гендиректор Ferrari решил уйти в отставку по личным причинам. В то же время он покидает пост председателя правления табачной компании Philip Morris International. Как известно, уже несколько десятилетий именно Philip Morris является спонсором Ferrari в гонках "Формулы-1".
По данным иностранных СМИ, на которые ссылается РБК, ранее сообщалось, что Каммиллери заболел на коронавирус, из-за чего был госпитализирован. Источники иностранных СМИ утверждают, что бизнесмен покидает компанию именно из-за COVID-19.
Луи Каммиллери / Фото Getty Images
Место Каммиллери временно займет председатель правления Ferrari Джон Элканн.
Каммиллери начал работать на должности генерального директора Ferrari в июле 2018 года. По оценкам аналитиков, то, что бизнесмен покидает компанию, может привести к возникновению проблем, связанных с воплощением задач, которые поставил еще предыдущий гендиректор Серджио Маркионне. Среди таких задач – достижение целевых показателей доходов в 2022 году, выпуск первого полностью электрического кроссовера PuroSangue и переход автомобилей компании на нулевой показатель углеродных выбросов.
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Динамика цен на акции Ferrari
При руководстве Луи Каммиллери акции автопроизводителя отмечались доходностью среди других представителей индустрии. Несмотря на пандемию коронавируса, спрос на спорткары Ferrari оставался высоким.
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