Компания Bolt провела самый раунд инвестиции за время своего существования и привлекла 150 миллионов евро вложений. Полученные средства Bolt потратит на повышение качества и безопасности сервисов такси, самокатов, а также доставки еды в Европе и Африке.

Известно, что основным инвестором выступила компания D1 Capital Partners с участием Darsana Capital Partners, сообщает издание CNBC.

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В следующем году Bolt планирует внедрить новые функции, направленные на повышение безопасности своих сервисов. Например, автоматический мониторинг поездки с использованием искусственного интеллекта для предотвращения возможных аварий на дороге.

Мы планируем реализовать еще более инновационные решения, такие как верификация личности водителя и автоматический мониторинг поездки с помощью искусственного интеллекта,

– сказал генеральный директор компании Bolt Маркус Виллиг.

Кроме того, для безопасности поездок компания уже добавила кнопку SOS в приложении. Пока функция доступна только пользователям сервиса в Африке, ее могут использовать как водители, так и пассажиры сервиса.

В Bolt отметили, что они имели неплохой год благодаря инвестициям в новые товары, в частности скутеры и доставку еды. Компания запустила новую модель электронного скутера в начале декабря и пообещала инвестировать 100 миллионов евро для выпуска новых скутеров.

В Bolt отметили, что несмотря на пандемию коронавируса компании удалось увеличить количество пользователей почти вдвое. Так, в 2020 году сервис Bolt появился в 200 городах 40 стран мира. Количество его пользователей достигла 50 миллионов.

Отметим, что сейчас сервис Bolt функционирует в 10 городах Украины. В этом году сервис появился в Днепре, Запорожье, Полтаве, Кривом Роге, Одессе и Виннице.