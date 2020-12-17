В отборе участвовали акции фондового индекса S&P 500, которые получили рекомендацию от большинства опрошенных аналитиков и имеют наибольший потенциал роста в следующем году, сообщает издание MarketWatch.

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Что такое S&P 500? Это фондовый индекс, куда включены 500 публичных компаний США с наибольшей капитализацией. Сейчас в индекс входит 505 акций, среди которых прибыльными являются половина.

В рейтинг MarketWatch вошли 20 акций с потенциалом роста не менее 19% в ближайшие 12 месяцев.

Так, первое место в топ-20 заняли акции компании Centene Corporation, которая предоставляет услуги медицинского страхования и медицинского обслуживания в США.

Среди опрошенных экспертов 90% рекомендуют покупку бумаг компании. Целевая цена составляет 82,7 доллара за акцию в перспективе ближайших 12 месяцев (потенциал роста примерно 36%).

Акции разработчика программного обеспечения Salesforce также советуют покупать 81% экспертов. Прогноз цены на ближайший год 275,56 доллара, а принесет это 24%.

также советуют покупать 81% экспертов. Прогноз цены на ближайший год 275,56 доллара, а принесет это 24%. Акции одного из крупнейших онлайн-ритейлеров Amazon сохраняют потенциал роста около 23%. Прогноз цены находится на уровне почти 4000 долларов за акцию. Покупать акции этого сервиса рекомендуют 94% аналитиков.

сохраняют потенциал роста около 23%. Прогноз цены находится на уровне почти 4000 долларов за акцию. Покупать акции этого сервиса рекомендуют 94% аналитиков. Акции американского автопроизводителя General Motors могут увеличиться за год на 22%. Средняя целевая цена – 51 доллар. Покупку рекомендуют 88% экспертов.

могут увеличиться за год на 22%. Средняя целевая цена – 51 доллар. Покупку рекомендуют 88% экспертов. Соцсеть Facebook может подорожать на 20% в ближайший год. Прогноз цены находится на уровне 327,3 доллара. Рекомендуют покупать бумаги социальной сети 88% экспертов.

Кроме того, в рейтинг наиболее перспективных акций также вошли акции: NRG Energy (потенциал роста 34% в 2021 году), DexCom (32%), Vertex Pharmaceuticals (29%), Boston Scientific (29%), Northrop Grumman (27%) , DR Horton (26%), Vontier (25%), Equinix (23%), Cigna (22%), L3Harris Technologies (21%), SBA Communications (21%), Lowe's Companies (21%), Laboratory Corp. of America Holdings (20%) и Baxter International (19%).