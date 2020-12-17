17 декабря объем ОВГЗ увеличился до 934, 4 мільярда гривен. После рекордного аукциона сумма увеличилась более чем 30 миллиардов гривен. Кто купил ОВПД в декабре 2020 – читайте в материале.

По словам финансового аналитика Михаила Демкива, портфель гривневых ОВГЗ нерезидентов после аукциона вырос на 3,4 миллиарда гривен от 15 декабря. Вполне вероятно, что эта сумма еще вырастет в следующие несколько дней, сообщает Міністерство фінансів.

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Кроме банков, мощно так накупили государственных облигаций, увеличение портфеля наблюдается у других юридических лиц и физических лиц.

Дополнительные 433 миллионов гривен от населения позволило увеличить портфель физических лиц сразу на 18%.

Что такое ОВГЗ? Это облигации внутреннего государственного займа (то есть так называемые правительственные долговые акции, вложения которых правительство может использовать. К слову, на ОВГЗ приходится 38% всего государственного долга Украины с объемом более 2,3 триллиона гривен.

Как изменился ОВГЗ-портфель с состоянием на декабрь 2020

ОВГЗ-портфель банков вырос до 481,8 миллиарда гривен (на 24,8 миллиарда).

ОВГЗ-портфель нерезидентов увеличился до 80 миллиардов гривен (на 3,6 миллиарда)

ОВГЗ-портфель юридических лиц вырос до 38,7 миллиарда гривен (на 2 миллиарда), физических лиц – до 93 миллиарда гривен (на 500 миллионов).

Согласно данным, ОВГЗ-портфеле Нацбанка и территориальных общин остались без изменений.

К слову, ранее Минфин на аукционе 15 декабря привлек в бюджет 51,4 миллиарда гривен от размещения облигаций внутреннего государственного займа по курсу НБУ. Так, объем ОВГЗ в обращении в ноябре увеличился на 11,45 миллиардов (+ 1,3%), а в целом 2020 года –на 76,1 миллиарда (+ 9,2%).