Марк Цукерберг виявився найуспішнішим мільярдером у рейтингу Forbes на минулому тижні. Завдяки зростанню ціни акцій Facebook, статки засновника й генерального директора компанії збільшилися на 5,3 мільярда доларів. Це найкращий результат з-поміж учасників рейтингу найбагатших людей світу.

Сам техногігант Facebook подорожчав через новий функціонал, запущений Instagram, що належить компанії Цукерберга, пише Forbes. Нагадаємо, соцмережа представила функцію, аналогічну платформі TikTok, яка нині переживає непростий час у США.

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Акції Facebook дорожчають, Цукерберг багатіє

Статки Марка Цукерберга збільшилися через те, що акції Facebook подорожчали. Зокрема, упродовж минулого тижня вартість цінних паперів компанії зросли на 8% у порівнянні з п’ятницею, 31 липня.

У четвер і п’ятницю, 6 і 7 серпня, акції Facebook піднялися в ціні відразу на 12%. Це сталося відразу після того, як Instagram запустив функцію Reels, яка є, фактично, копією сервісу TikTok.

Цукерберг володіє 15% частки у Facebook. У п’ятницю, 7 серпня, його статки вперше перевищили 100 мільярдів доларів. Таких людей у рейтингу Forbes Real-Time (оновлюється в режимі реального часу) ще троє:

Гендиректор Amazon Джефф Безос – 189,8 мільярда доларів. Співзасновник Microsoft Білл Гейтс – 113,6 мільярда доларів. Власник Louis Vuitton Бернар Арно – 106,6 мільярда доларів.

Уже на момент закриття торгової сесії в п’ятницю, 7 серпня, Forbes оцінював статки Марка Цукерберга у 98,6 мільярда доларів.

Не найкращі часи для TikTok: що відомо про ситуацію з соцмережею у США

Сервіс TikTok, що належить китайській компанії ByteDance, зіштовхнувся з невдоволенням президента США Дональда Трампа. Лідер Сполучених Штатів наполягає на продажі американського бізнесу компанії. 7 серпня Трамп заборонив американцям мати справу з ByteDance, починаючи з 20 вересня цього року.

Покупцем соцмережі TikTok може стати корпорація Microsoft, яка заявила ще 2 серпня, що обговорює угоду про купівлю сервісу з його власницею, компанією ByteDance. У ході перемовин виявилося, що домовленість може поширитися не лише на США, але й на інші країни, де працює TikTok, – це Канада, Австралія та Нова Зеландія.

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За інформацією, отриманою від джерел Financial Times, відомо, що американська корпорація планує придбати весь глобальний бізнес TikTok.

Акції Microsoft дещо зросли в ціні після новин про наміри купити соцмережу китайської ByteDance. Зокрема, цінні папери техногіганта подорожчали на 3,6%. Статки Білла Гейтса, якому належить 1,4% Microsoft, відповідно, теж збільшилися.

Джефф Безос активно продає акції Amazon

На минулому тижні гендиректор Amazon Джефф Безос двічі продав акції гіганта електронної комерції на загальну суму у 3,1 мільярда доларів. Поки незрозуміло, чому мільярдер вирішив позбутися від цінних паперів. Однак раніше Безос заявляв, що кожного року продаватиме свої акції Amazon, щоб фінансувати власної космічної компанії Blue Origin.

У п’ятницю, 7 серпня, технологічний портал Recode повідомив, що Джефф Безос заснував нове підприємство Fellowship Ventures LLC, щоб виконати свою обіцянку витратити 10 мільярдів доларів на боротьбу зі зміною клімату.

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Що відомо про ще одного успішного багатія

Капітал Бернара Арно, власника французької компанії Louis Vuitton, збільшився на 2,2 мільярда. Це сталося відразу після того, як акції люксового бренду зросли в ціні.

Однак на минулому тижні цінні папери Louis Vuitton подешевшали через негативні фінансові показники компанії за другий квартал 2020 року. Причиною такого зниження став карантин, введений у низці країн через пандемію коронавірусу. Тому магазини бренду були зачинені, що й вплинуло на доходи компанії.