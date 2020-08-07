Акції китайських техгігантів впали після того, як Трамп видав указ щодо китайських Tencent і ByteDance. Як це вплинуло на ринок, читайте на Інвестицій 24.

Акції гонконгського Tencent впали на понад 4% під час торгів в п'ятницю вдень, після того як президент США Дональд Трамп видав указ, спрямований проти китайських програм WeChat та TikTok, пише CNBC.

WeChat належить китайському технологічному гіганту Tencent, а TikTok –компанії ByteDance, що базується в Пекіні.

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Як впали китайські акції

Акції Semiconductor Manufacturing International Corporation у Гонконзі впали на 8,24%.

Акції виробника смартфонів Xiaomi знизилася на 3,77%.

знизилася на 3,77%. Акції телекомунікаційної фірми ZTE знизилися на 3,65%.

знизилися на 3,65%. Китайський Alibaba також 3,77% в ціні своїх акцій.

також 3,77% в ціні своїх акцій. Індекс Hang Seng Tech , який відстежує 30 найбільших технологічних компаній Гонконгу, впав на 3,37%.

, який відстежує 30 найбільших технологічних компаній Гонконгу, впав на 3,37%. На материковому Китаї тамтешня версія Nasdaq – Chinext – впала на 2,828%.

Яким було рішення Трампа

Президент Трамп хоче заборонити додатки TikTok та WeChat в США через загрози наіональній безпеці. Про намір купити частку бізнесу TikTok у США, Канаді, Австралії та Новій Зеландії вже заявила компанія Microsoft.

Щоправда, цього тижня Трамп підписав указ про заборону учинення будь-яких угод з власником додатка TikTok – компанією ByteDance – чи її дочірніми підприємствами. Тож у Microsoft чи інших охочих є ще 45 днів (до 15 вересня), щоб домовитися про покупку.