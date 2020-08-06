Акції компанії Amazon цьогоріч зросли на понад 70% попри пандемію. Незважаючи на ріст, засновник та гендиректор компанії Джефф Безос продає частину своїх акцій.

Як Джефф Безос продає акції

Цього тижня генеральний директор Amazon Джефф Безос продав більше 3,1 мільярда доларів акцій своєї компанії, пише CNBC.

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Продажі були частиною попередньо узгодженого торгового плану 10b5-1. На початку цього року Безос продав акції компанії на суму понад 4,1 мільярда доларів. Продажі цього тижня принесли йому загальну кількість прибутку від продажу акцій у 2020 на суму 7,2 мільярда доларів.

Засновнику Amazon і досі належить понад 54 мільйони акцій на суму понад 170 мільярдів доларів, що робить його найбагатшою людиною у світі.

Для чого Безос продає акції

Для порівняння, Безос продав акції на суму 2,8 мільярда доларів у 2019 році. Безос раніше заявив, що продає близько 1 мільярда доларів акцій Amazon на рік для фінансування своєї космічної дослідницької компанії Blue Origin.

Нагадаємо, що минулого тижня Безос, як генеральний директор Amazon, давав свідчення перед Антимонопольним підкомітетом Палати, який занепокоєний зростаючою силою великих технологічних компаній. До цієї групи також належать компанії Facebook, Apple та Google.

Кращі результати попри кризу

Минулого тижня Amazon відзвітувала за другий квартал, перевищивши очікування аналітиків. Все тому, що інтернет-магазини в час пандемії стали більш популярними.

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Акції Amazon зросли на 73% за рік, включаючи 2,1% приросту в середу 5 серпня.