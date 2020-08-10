Марк Цукерберг оказался успешным миллиардером из рейтинга Forbes на прошлой неделе. Благодаря росту цены акций Facebook, состояние основателя и генерального директора компании выросло на 5,3 миллиарда долларов. Это лучший результат среди участников рейтинга самых богатых людей мира.

Сам техгигант Facebook подорожал из-за нового функционала, запущенного платформой Instagram, принадлежащей компании Цукерберга, пишет Forbes. Напомним, соцсеть представила функцию, аналогичную сервису TikTok, который в США переживает непростое время.

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Акции Facebook дорожают, Цукерберг богатеет

Состояние Марка Цукерберга увеличилось из-за того, что акции Facebook подорожали. В частности, в течение прошлой недели стоимость ценных бумаг компании выросло на 8% по сравнению с пятницей, 31 июля.

В четверг и пятницу, 6 и 7 августа, акции Facebook поднялись в цене сразу на 12%. Это произошло сразу после того, как Instagram запустил функцию Reels, которая является фактически копией сервиса TikTok.

Цукерберг владеет 15% доли в Facebook. В пятницу, 7 августа, его состояние впервые превысили 100 млрд долларов. Таких людей в рейтинге Forbes Real-Time (обновляется в режиме реального времени) еще трое:

Гендиректор Amazon Джефф Безос – 189,8 миллиарда долларов. Соучредитель Microsoft Билл Гейтс – 113,6 миллиарда долларов. Владелец Louis Vuitton Бернар Арно – 106,6 миллиарда долларов.

Уже на момент закрытия торговой сессии в пятницу, 7 августа, Forbes оценивал состояние Марка Цукерберга в 98,6 миллиарда долларов.

Не лучшие времена для TikTok: что известно о ситуации с соцсетью в США

Сервис TikTok, что принадлежит китайской компании ByteDance, столкнулся с недовольством президента США Дональда Трампа. Лидер Соединенных Штатов настаивает на продаже американского бизнеса компании. 7 августа Трамп запретил американцам иметь дело с ByteDance, начиная с 20 сентября этого года.

Покупателем соцсети TikTok может стать корпорация Microsoft, которая заявила еще 2 августа, что обсуждает соглашение о покупке сервиса с его владельцем, компанией ByteDance. В ходе переговоров оказалось, что договоренность может распространиться не только на США, но и на другие страны, где работает TikTok - это Канада, Австралия и Новая Зеландия.

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По информации, полученной от источников Financial Times, известно, что американская корпорация планирует приобрести весь глобальный бизнес TikTok.

Акции Microsoft несколько выросли в цене после новостей о намерениях купить соцсеть китайской ByteDance. В частности, ценные бумаги техгиганта подорожали на 3,6%. Состояние Билла Гейтса, которому принадлежит 1,4% Microsoft, соответственно, тоже увеличились.

Джефф Безос активно продает акции Amazon

На прошлой неделе гендиректор Amazon Джефф Безос дважды продал акции гиганта электронной коммерции на общую сумму в 3,1 миллиарда долларов. Пока непонятно, почему миллиардер решил избавиться от ценных бумаг. Однако ранее Безос заявлял, что будет ежегодно продавать свои акции Amazon, чтобы финансировать собственную космическую компанию Blue Origin.

В пятницу, 7 августа, технологический портал Recode сообщил, что Джефф Безос основал новое предприятие Fellowship Ventures LLC, чтобы выполнить свое обещание потратить 10 млрд долларов на борьбу с изменением климата.

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Что известно о еще одном успешном богаче

Капитал Бернара Арно, владельца французской компании Louis Vuitton, увеличился на 2,2 миллиарда. Это произошло сразу после того, как акции люксового бренда выросли в цене.

Однако на прошлой неделе ценные бумаги Louis Vuitton подешевели из-за негативных финансовых показателей компании за второй квартал 2020 года. Причиной такого снижения стал карантин, введенный в ряде стран из-за пандемии коронавируса. Поэтому магазины бренда были закрыты, что и повлияло на доходы компании.