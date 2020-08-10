Марк Цукерберг стал самым успешным богачом рейтинга Forbes: что повлияло на его состояние
Марк Цукерберг оказался успешным миллиардером из рейтинга Forbes на прошлой неделе. Благодаря росту цены акций Facebook, состояние основателя и генерального директора компании выросло на 5,3 миллиарда долларов. Это лучший результат среди участников рейтинга самых богатых людей мира.
Сам техгигант Facebook подорожал из-за нового функционала, запущенного платформой Instagram, принадлежащей компании Цукерберга, пишет Forbes. Напомним, соцсеть представила функцию, аналогичную сервису TikTok, который в США переживает непростое время.
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Акции Facebook дорожают, Цукерберг богатеет
Состояние Марка Цукерберга увеличилось из-за того, что акции Facebook подорожали. В частности, в течение прошлой недели стоимость ценных бумаг компании выросло на 8% по сравнению с пятницей, 31 июля.
В четверг и пятницу, 6 и 7 августа, акции Facebook поднялись в цене сразу на 12%. Это произошло сразу после того, как Instagram запустил функцию Reels, которая является фактически копией сервиса TikTok.
Цукерберг владеет 15% доли в Facebook. В пятницу, 7 августа, его состояние впервые превысили 100 млрд долларов. Таких людей в рейтинге Forbes Real-Time (обновляется в режиме реального времени) еще трое:
- Гендиректор Amazon Джефф Безос – 189,8 миллиарда долларов.
- Соучредитель Microsoft Билл Гейтс – 113,6 миллиарда долларов.
- Владелец Louis Vuitton Бернар Арно – 106,6 миллиарда долларов.
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Не лучшие времена для TikTok: что известно о ситуации с соцсетью в США
Сервис TikTok, что принадлежит китайской компании ByteDance, столкнулся с недовольством президента США Дональда Трампа. Лидер Соединенных Штатов настаивает на продаже американского бизнеса компании. 7 августа Трамп запретил американцам иметь дело с ByteDance, начиная с 20 сентября этого года.
Покупателем соцсети TikTok может стать корпорация Microsoft, которая заявила еще 2 августа, что обсуждает соглашение о покупке сервиса с его владельцем, компанией ByteDance. В ходе переговоров оказалось, что договоренность может распространиться не только на США, но и на другие страны, где работает TikTok - это Канада, Австралия и Новая Зеландия.
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По информации, полученной от источников Financial Times, известно, что американская корпорация планирует приобрести весь глобальный бизнес TikTok.
Джефф Безос активно продает акции Amazon
На прошлой неделе гендиректор Amazon Джефф Безос дважды продал акции гиганта электронной коммерции на общую сумму в 3,1 миллиарда долларов. Пока непонятно, почему миллиардер решил избавиться от ценных бумаг. Однако ранее Безос заявлял, что будет ежегодно продавать свои акции Amazon, чтобы финансировать собственную космическую компанию Blue Origin.
В пятницу, 7 августа, технологический портал Recode сообщил, что Джефф Безос основал новое предприятие Fellowship Ventures LLC, чтобы выполнить свое обещание потратить 10 млрд долларов на борьбу с изменением климата.
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Что известно о еще одном успешном богаче
Капитал Бернара Арно, владельца французской компании Louis Vuitton, увеличился на 2,2 миллиарда. Это произошло сразу после того, как акции люксового бренда выросли в цене.