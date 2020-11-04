У США підраховують голоси за результатами президентських виборів, що відбулися 3 листопада. Як розпочалася перша сесія торгів на фондових біржах США після дня голосування – читайте далі.

Інвестиції24 розповідають, які ж саме значення демонструють основні американські фондові індекси.

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Показники біржових торгів

Отож, на біржах США торги розпочалися о 16:30 за київським часом. Ось яку динаміку демонструють фондові індекси США:

індекс широкого ринку S&P 500 зріс на 1,84% – до 3432 пунктів.

– до 3432 пунктів. промисловий індекс Доу-Джонса збільшився на 1,5% , досягнувши 27896 пунктів.

, досягнувши 27896 пунктів. технологічний NASDAQ Composite додав ще 3,16% і досягнув 11513,8 пунктів.

Як реагує корпоративний сектор? Найбільші за розміром ринкової капіталізації американські компанії подорожчали. Зокрема, купертинівський техногігант Apple додав до своєї вартості ще 4,4%, “матір” Google компанія Alphabet зросла на 6,4%, корпорація Microsoft – на 4,8%, а Amazon Джеффа Безоса – на 5,6%.

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Вибори в США 2020: перші результати

Ринок акцій демонструє впевнене зростання на тлі підрахунку голосів і напруженої боротьби за крісло президента США республіканця і чинного голови країни Дональда Трампа та демократа Джо Байдена.

Згідно з останніми даними інформаційного агентства Bloomberg, поки виграє Джо Байден. На його рахунку 238 голосів виборців проти 214 голосів у Трампа.

Для того, щоб перемогти на виборах, кандидату потрібно набрати не менше, ніж 270 голосів виборців. Ці голоси закріплені за кожним штатом і додаються до результатів того чи того кандидата залежно від підсумків голосування у штаті.

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Що говорять аналітики

У коментарі виданню The Wall Street Journal аналітикиня TD Securities Прія Місра зазначила, що складається враження наче для американських інвесторів має значення, хто виграє вибори, проте вони не враховують один важливий факт. Йдеться про те, що у випадку перемоги республіканців і збереження ними більшості в Сенаті, економіці США буде складніше отримати додаткові фінансові стимули. Такий результат, своєю чергою, матиме негативний вплив на ринок акцій, додала експертка.

Упродовж дня до відкриття торгів у Нью-Йорку ф’ючерси на індекс S&P 500 впевнено зростали. Динаміка цього показника дещо знизилася після заяви Дональда Трампа про оскарження результатів виборів у суді, якщо переможе Джо Байден.