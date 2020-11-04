В США подсчитывают голоса по результатам президентских выборов, которые прошли 3 ноября. Как началась первая сессия торгов на фондовых биржах США после дня голосования – читайте в далее.

Инвестиции24 рассказывают, какие же значение демонстрируют основные американские фондовые индексы.

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Показатели биржевых торгов

Так, на биржах США торги начались в 16:30 по киевскому времени. Вот какую динамику демонстрируют фондовые индексы США:

индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 1,84% – до 3432 пунктов.

– до 3432 пунктов. промышленный индекс Доу-Джонса вырос на 1,5% , достигнув 27896 пунктов.

, достигнув 27896 пунктов. технологический NASDAQ Composite прибавил еще 3,16% и достиг 11513,8 пунктов.

Как реагирует корпоративный сектор? Самые большие по размеру рыночной капитализации американские компании подорожали. В частности, купертиновский техгигант Apple добавил к своей стоимости еще 4,4%, "мать" Google компания Alphabet выросла на 6,4%, корпорация Microsoft – на 4,8%, а Amazon Джеффа Безоса – на 5,6%.

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Выборы в США 2020: первые результаты

Рынок акций демонстрирует уверенный рост на фоне подсчета голосов и напряженной борьбы за кресло президента США республиканца и действующего председателя страны Дональда Трампа и демократа Джо Байдена.

Согласно последним данным информационного агентства Bloomberg, пока выигрывает Джо Байден. На его счету 238 голосов избирателей против 214 голосов у Трампа.

Для того, чтобы победить на выборах, кандидату нужно набрать не менее 270 голосов избирателей. Эти голоса закреплены за каждым штатом и добавляются к результатам того или иного кандидата в зависимости от итогов голосования в штате.

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Что говорят аналитики

В комментарии изданию The Wall Street Journal аналитик TD Securities Прия Мисра отметила, что создается впечатление будто для американских инвесторов имеет значения, кто выиграет выборы, однако они не учитывают один важный факт. Речь идет о том, что в случае победы республиканцев и сохранение ими большинства в Сенате, экономике США будет сложнее получить дополнительные финансовые стимулы. Такой результат, в свою очередь, будет иметь негативное влияние на рынок акций, добавила експерт.

В течение дня до открытия торгов в Нью-Йорке фьючерсы на индекс S&P 500 уверенно росли. Динамика этого показателя несколько снизилась после заявления Дональда Трампа об обжаловании результатов выборов в суде, если победит Джо Байден.