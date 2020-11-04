Мировые фондовые биржи демонстрируют падение на фоне заявлений Дональда Трампа: подробности
В среду, 4 ноября, фондовые биржи мира открылись падением фьючерсов на основные индексы. Такое падение спровоцировано, в основном, заявлением нынешнего президента США Дональда Трампа о планах обжаловать результаты выборов.
О снижении биржевых индексов свидетельствуют данные на сайтах фондовых бирж. За ситуацией на мировых фондовых площадках следят Инвестиции24.
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Фондовые рынки Европы: последние изменения
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Парижская фондовая биржа
Ключевой французский индекс CAC 40, демонстрирующий среднее значение котировок крупнейших компаний страны, опустился на 1,39%. Накануне этот показатель демонстрировал рост на фоне надежд инвесторов, Джо Байден выиграет выборы в США.
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Франкфуртская биржа
Основной немецкий фондовый индекс DAX, в который входят 30 крупнейших акционерных компаний страны, на момент открытия торгов просел на 1,66%. По информации n-tv, такое падение биржевого показателя вызвано заявлением Дональда Трампа о своих намерениях обжаловать результаты выборов в суде.
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Лондонская фондовая биржа
Британский фондовый индекс FTSE 100, в который входят компании с самой большой рыночной капитализацией, на открытии торгов тоже продемонстрировал снижение. Однако впоследствии он скорректировался и начал расти.
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Миланская фондовая биржа
Основной индекс итальянского фондового рынка FTSE MIB снизился на 1,65%, достигнув 18 673 пунктов. Накануне, фондовая биржа завершила торги значительным ростом. В частности, значительно подорожали акции военно-промышленного концерна Leonardo и компании Pirelli.
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Азиатский фондовый рынок
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Шанхайская фондовая биржа
В ходе подсчета голосов на выборах в США на фондовой бирже Шанхая не наблюдалось резких колебаний или перепадов показателей. Так, сессия торгов завершилась ростом.
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Гонконгская биржа
В отличие от фондового площадке Шанхая, сессия торгов на Гонконгской бирже завершилась падением котировок. Так, индекс Hang Seng потерял 0,21%. Аналитики отмечают, что участники рынка заняли выжидательную позицию, наблюдая за результатами выборов в США.
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