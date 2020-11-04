Світові фондові біржі демонструють падіння на тлі заяв Дональда Трампа: усі подробиці
У середу, 4 листопада, фондові біржі світу відкрилися падінням ф’ючерсів на основі індекси. Таке падіння спровоковане, в основному, заявою нинішнього президента США Дональда Трампа про плани оскаржити результати.
Про зниження біржових індексів свідчать дані на сайтах фондових бірж. За ситуацією на світових фондових майданчиках слідкують Інвестиції24.
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Фондові ринки Європи: останні зміни
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Паризька фондова біржа
Ключовий французький індекс CAC 40, що демонструє середнє значення котирувань найбільших компаній країни, опустився на 1,39%. Напередодні цей показник демонстрував зростання на тлі сподівань інвесторів, що Джо Байден виграє вибори в США.
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Франкфуртська біржа
Основний німецький фондовий індекс DAX, до якого входять 30 найбільших акціонерних компаній країни, на момент відкриття торгів просів на 1,66%. За інформацією n-tv, таке падіння біржового показника спричинене заявою Дональда Трампа про свої наміри оскаржити результати виборів у суді.
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Лондонська фондова біржа
Британський фондовий індекс FTSE 100, до якого входять компанії з найбільшою ринковою капіталізацією, на відкритті торгів теж продемонстрував зниження. Однак згодом він скоригувався і почав зростати.
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Міланська фондова біржа
Основний індекс італійського фондового ринку FTSE MIB знизився на 1,65%, досягнувши 18 673 пунктів. Напередодні, фондова біржа завершила торги значним зростанням. Зокрема, значно подорожчали акції військово-промислового концерну Leonardo і компанії Pirelli.
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Азійський фондовий ринок
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Шанхайська фондова біржа
У ході підрахунку голосів на виборах у США на фондовій біржі Шанхаю не спостерігалося різких коливань чи перепадів показників. Так, сесія торгів завершилася зростанням.
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Гонконгська біржа
На відміну від фондового майданчику Шанхаю, сесія торгів на Гонконгській біржі завершилася падінням котирувань. Так, індекс Hang Seng втратив 0,21%. Аналітики зазначають, що учасники ринку зайняли вичікувальну позицію, спостерігаючи за результатами виборів у США.
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