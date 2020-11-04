У середу, 4 листопада, фондові біржі світу відкрилися падінням ф’ючерсів на основі індекси. Таке падіння спровоковане, в основному, заявою нинішнього президента США Дональда Трампа про плани оскаржити результати.

Про зниження біржових індексів свідчать дані на сайтах фондових бірж. За ситуацією на світових фондових майданчиках слідкують Інвестиції24.

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Фондові ринки Європи: останні зміни

Паризька фондова біржа

Ключовий французький індекс CAC 40, що демонструє середнє значення котирувань найбільших компаній країни, опустився на 1,39%. Напередодні цей показник демонстрував зростання на тлі сподівань інвесторів, що Джо Байден виграє вибори в США.

Акції таких французьких банків, як Societe Generale і BNP Paribas впали на понад 3%. Автомобільний концерн Renault втратив понад 4%, а автовиробник PSA – понад 2,5%.

Франкфуртська біржа

Основний німецький фондовий індекс DAX, до якого входять 30 найбільших акціонерних компаній країни, на момент відкриття торгів просів на 1,66%. За інформацією n-tv, таке падіння біржового показника спричинене заявою Дональда Трампа про свої наміри оскаржити результати виборів у суді.

Лондонська фондова біржа

Британський фондовий індекс FTSE 100, до якого входять компанії з найбільшою ринковою капіталізацією, на відкритті торгів теж продемонстрував зниження. Однак згодом він скоригувався і почав зростати.

Міланська фондова біржа

Основний індекс італійського фондового ринку FTSE MIB знизився на 1,65%, досягнувши 18 673 пунктів. Напередодні, фондова біржа завершила торги значним зростанням. Зокрема, значно подорожчали акції військово-промислового концерну Leonardo і компанії Pirelli.

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Азійський фондовий ринок

Шанхайська фондова біржа

У ході підрахунку голосів на виборах у США на фондовій біржі Шанхаю не спостерігалося різких коливань чи перепадів показників. Так, сесія торгів завершилася зростанням.

Індекс SSE Composite зріс на 0,19%. Також ріст продемонстрував й індекс SSE 50, до якого входять акції 50 найбільших компаній.

Гонконгська біржа

На відміну від фондового майданчику Шанхаю, сесія торгів на Гонконгській біржі завершилася падінням котирувань. Так, індекс Hang Seng втратив 0,21%. Аналітики зазначають, що учасники ринку зайняли вичікувальну позицію, спостерігаючи за результатами виборів у США.