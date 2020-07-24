Європейські регулятори можуть схвалити першу вакцину від коронавірусу вже цього року. Адже низка клінічних випробувань препаратів виробників ліків, що ведуть гонку, продемонстрували багатообіцяючі результати.

Інвестиційний аналітик компанії "Фрідом Фінанс Україна" Степан Джус більш детально описав ситуацію з розробленням вакцини від COVID-19. Усі подробиці – далі на Інвестиції24.

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Що говорять регулятори

За словами Марко Кавалері, керівника підрозділу з антиінфекційних препаратів та вакцин Європейського агентства з лікарських препаратів (ЕМА), вони чекають достатньої кількості даних щодо результатів клінічних випробувань вакцини від коронавірусу.

Матиме значення, чи ці дані можуть бути достатніми для надання будь-якого типу затвердження до кінця 2020 року,

– зазначає Bloomberg, покликаючись на слова Кавалері.

Марко Кавалері стверджує, що ЕМА розпочне співпрацювати з виробниками ліків на постійній основі після літа. Дані клінічних тестувань регулятор оцінюватиме в режимі реального часу, щоб прискорити процес затвердження. Такий підхід дасть змогу офіційно схвалити ефективну вакцину впродовж кількох днів після подання, наголосив Кавалері.

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Основні розробники вакцини від коронавірусу

Оптимізм щодо перспектив лікування COVID-19 зріс після того, як Оксфордський університет та AstraZeneca Plc (тікер AZN) опублікували багатообіцяючі результати ранніх тестів на людях у понеділок, 20 липня 2020 року.



Динаміка ціни акцій компанії AstraZeneca / Графік "Фрідом Фінанс Україна"

Партнери у сфері розробки вакцини – Pfizer Inc. (PFE) та BioNTech SE (BNTX), а також китайська компанія CanSino Biologics Inc. – оприлюднили позитивні дані про свої випробування.



Динаміка ціни акцій компанії Pfizer / Графік "Фрідом Фінанс Україна"

Генеральний директор AstraZeneca Паскаль Соріот заявив, що компанія сподівається розпочати доставку вакцини до кінця 2020 року.



Динаміка ціни акцій BioNTech / Графік "Фрідом Фінанс Україна"

Процес схвалення вакцини: бачення європейського і американського регуляторів

Перша схвалена вакцина, ймовірно, буде лише для дорослих, оскільки тестування дітей займає більше часу. Окрім того, діти не так серйозно страждають від хвороби, сказав Кавалері. Потрібно провести більше досліджень щодо швидкості передачі вірусу дітьми, і регулятор повинен буде врахувати ризики та переваги від того, щоб дати їм будь-яку вакцину, стверджує експерт ЕМА.

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На відміну від американського Управління харчовими продуктами та лікарськими препаратами (FDA), EMA відмовилася поставити ціль щодо ефективності, необхідної для вакцини, вирішивши почекати, поки не з’явиться більше даних. У FDA заявляють, що будь-якого кандидата можна попередити для запобігання захворювань або зменшення ступеня тяжкості принаймні у половини тих, хто щеплений, щоб отримати схвалення регулятора.

Починаючи з січня, будь-яка вакцина повинна бути схвалена як EMA, так і Великобританією, Агентством з регулювання лікарських засобів та медичних препаратів.

На фоні цього, євро укріплюється відносно долара і вже становить 1,15437 долара (станом на середу, 22 липня), враховуючи нові транші, виділені ЄС на підтримку економіки та боротьби з пандемією. Прогноз по курсу EUR/USD близько 1,19-1,20 долара за євро.



Курс євро відносно долара / Графік "Фрідом Фінанс Україна"