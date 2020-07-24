Европейские регуляторы могут утвердить первую вакцину от коронавируса уже в этом году. Ведь ряд клинических испытаний препаратов производителей лекарств, ведущих гонку, продемонстрировали многообещающие результаты.

Инвестиционный аналитик компании "Фридом Финанс Украина" Степан Джус более подробно описал ситуацию с разработкой вакцины против COVID-19. Все подробности – на Инвестиции24.

По теме: Вакцина против COVID-19 демонстрирует успехи, акции Moderna дорожают: что прогнозируют эксперты

Что говорят регуляторы

По словам Марко Кавалери, руководителя подразделения по антиинфекционных препаратах и вакцинах Европейского агентства по лекарственным препаратам (ЕМА), они ждут достаточного количества данных о результатах клинических испытаний вакцины против коронавируса.

Будет иметь значения, достаточно ли этих данных для предоставления любого типа утверждение до конца 2020 года,

– отмечает Bloomberg, ссылаясь на слова Кавалери.

Марко Кавалери утверждает, что ЕМА начнет сотрудничать с производителями лекарств на постоянной основе после лета. Данные клинических тестирований регулятор будет оценивать в режиме реального времени, чтобы ускорить процесс утверждения. Такой подход позволит официально одобрить эффективную вакцину в течение нескольких дней после представления, подчеркнул Кавалери.

Также актуально: Биотех на фондовом рынке: на IPO выходят ведущие разработчики лекарств от рака

Основные разработчики вакцины от коронавируса

Оптимизм относительно перспектив лечения COVID-19 вырос после того, как Оксфордский университет и AstraZeneca Plc (тикер AZN) опубликовали многообещающие результаты ранних тестов на людях в понедельником, 20 июля 2020 года.



Динамика цен акций компании AstraZeneca / График "Фридом Финанс Украина"

Партнеры в сфере разработки вакцины – Pfizer Inc. (PFE) и BioNTech SE (BNTX), а также китайская компания CanSino Biologics Inc. – обнародовали положительные данные о своих испытаниях.



Динамика цен акций компании Pfizer / График "Фридом Финанс Украина"

Генеральный директор AstraZeneca Паскаль Сориот заявил, что компания надеется начать доставку вакцины до конца 2020 года.

Динамика цен акций компании BioNTech / График "Фридом Финанс Украина"

Процесс одобрения вакцины: видение европейского и американского регуляторов Первая одобрена вакцина, вероятно, будет для взрослых, поскольку тестирование детей занимает больше времени. Кроме того, дети не так серьезно страдают от болезни, сказал Кавалери. Нужно провести больше исследований по скорости передачи вируса детьми, и регулятор должен будет учесть риски и преимущества от того, чтобы дать им любую вакцину, утверждает эксперт ЕМА.

Интересно: Производители латексных перчаток Малайзии обогнали компанию Илона Маска по темпам роста акций

В отличие от американского Управления пищевыми продуктами и лекарственными препаратами (FDA), EMA отказалась поставить цель по эффективности, необходимой для вакцины, решив подождать, пока не появится больше данных. В FDA заявляют, что любого кандидата можно предупредить для предотвращения заболеваний или уменьшения степени тяжести по крайней мере у половины тех, кто привит, чтобы получить одобрение регулятора.

Начиная с января, любая вакцина должна быть одобрена как EMA, так и Великобританией, Агентством по регулированию лекарственных средств и медицинских препаратов.

На фоне этого, евро укрепляется к доллару и уже составляет 1,15437 доллара, учитывая новые транши, выделенные ЕС на поддержку экономики и борьбы с пандемией. Прогноз по курсу EUR/USD около 1,19-1,20 доллара за евро.



Курс евро к доллару / График "Фридом Финанс Украина"