Вартість акцій малазійських виробників латексних рукавичок Supermax і Top Glove з початку 2020 року піднялася на 1000% і 389% відповідно. Причиною такого зростання стала пандемія коронавірусу у світі.

Цікаво, що такий стрибок вартості акцій виробників латексних рукавичок більший, ніж у американського виробника електроавто Tesla, акції якого зросли на 259% з початку 2020 року, повідомляє Bloomberg.

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Популярність виробників латексних рукавичок зростає

Компанія Kossan Rubber, ще один виробник латексних рукавичок у Малайзії, подорожчала на 225% з початку цього року. Така динаміка є унікальною для країни.

Адже з січня три найбільші компанії-виробники медичних рукавичок подорожчали на 26 мільярдів доларів.

Таким чином, десята частка коштів, вкладених в економіку Малайзії, направлена на виробництво латексних рукавичок, які в умовах пандемії разом із медичними масками стали товаром першої необхідності. У результаті вищеназвані підприємства зможуть потрапити до ключових фондових індексів, до яких прикута увага інвесторів з усього світу.

На малазійський ринок припадає близько 65% обсягів світового постачання латексних рукавичок. Це, передусім, пов’язано зі спалахом ВІЛ-інфекції у 1980-х роках. Так, упродовж останнього часу двоє власників компаній цієї галузі стали доларовими мільярдерами. Одним із них виявився Тай Кім Сім, засновник Supermax Corp.

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Що прогнозують експерти

За словами Росса Кемерона, кервника фондами Northcape Capital Ltd., перспективи таких компаній на фондовому ринку виглядають навіть краще, ніж у компанії Tesla, генеральним директором якої є Ілон Маск. На думку Кемерона, у 2021 році ринкова вартість підприємств цієї галузі (виробництво індивідуальних засобів безпеки) зросте в понад два рази.

Думку Росса Кемерона підтримують й інші фонди, з-поміж яких Northcape і Samsung Asset Management, які збільшили розміри вкладень у виробників латексних рукавичок. Проблемою може стати лише набагато швидша розробка вакцини від коронавірусу, ніж очікують на ринках.