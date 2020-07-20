Стоимость акций малазийских производителей латексных перчаток Supermax и Top Glove с начала 2020 года поднялась на 1000% и 389% соответственно. Причиной такого роста стала пандемия коронавируса в мире.

Интересно, что такой скачок стоимости акций производителей латексных перчаток намного выше, чем у американского производителя электроавтомобилей Tesla, акции которого выросли на 259% с начала 2020 года, сообщает Bloomberg.

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Популярность производителей латексных перчаток растет

Компания Kossan Rubber, еще один производитель латексных перчаток в Малайзии, подорожала на 225% с начала этого года. Такая динамика является уникальной для страны.

Ведь с января три крупнейшие компании-производители медицинских перчаток подорожали на 26 млрд долларов.

Таким образом, десятая доля средств, вложенных в экономику Малайзии, направленная на производство латексных перчаток, которые в условиях пандемии вместе с медицинскими масками стали товарами первой необходимости. В результате вышеназванные предприятия смогут попасть в ключевые фондовых индексы, к которым приковано внимание инвесторов со всего мира.

На малазийский рынок приходится около 65% объемов мировых поставок латексных перчаток. Это, прежде всего, связано со вспышкой ВИЧ-инфекции в 1980-х годах. Так, на протяжении последнего времени двое владельцев компаний этой отрасли стали долларовыми миллиардерами. Одним из них оказался Тай Ким Сим, основатель Supermax Corp.

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Что прогнозируют эксперты

По словам Росса Кэмерона, руководителя фонда Northcape Capital Ltd., перспективы таких компаний на фондовом рынке выглядят даже лучше, чем у компании Tesla, генеральным директором которой является Илон Маск. По мнению Кэмерона, в 2021 году рыночная стоимость предприятий этой отрасли (производство индивидуальных средств безопасности) возрастет более чем вдвое.

Мнение Росса Кэмерона поддерживают и другие фонды, из которых Northcape и Samsung Asset Management, которые увеличили размеры вложений производителей латексных перчаток. Проблемой может стать только намного быстрая разработка вакцины от коронавируса, чем ожидают рынках.