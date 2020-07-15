Шведская компания Oatly, один из крупнейших в мире производителей овсяного молока, доказала свою ценность и для инвестиционного мира. Предприятие получило финансирование от американского инвестгиганта Blackstone Group и нескольких знаменитостей.

В частности, долю в компании приобрели ведущая Опра Уинфри, рэпер Jay-Z и актриса Натали Портман, сообщает BBC. Общий размер финансирования Oatly составил 200 млн долларов.

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Такой шаг свидетельствует о росте интереса к производителям растительных сортов молока. В компании отметили, что деньги инвесторов они используют на расширение производственных мощностей, строительство новых заводов.

Мы выбрали партнерство с Blackstone Group из-за их огромных ресурсов и уникальности в выборе бизнеса для осуществления инвестиций,

– подчеркнул исполнительный директор Oatly Тони Петерсон.

Что известно о деятельности Oatly? Основана в 1990 году. На американский рынок предприятие вышло всего четыре года назад. В то же время, продукт компании оказался настолько популярным, что это привело к его дефициту. Свой первый завод в США Oatly открыла в 2018 году. В этом году компания планирует запустить еще один завод в Соединенных Штатах. В общем, продукция шведского предприятия доступна в 20 странах.

Растительное молоко в тренде

Как ожидают аналитики, объемы продаж овсяной молока в ближайшие годы будут расти. Ведь некоторые люди имеют аллергию на молоко и молокопродукты животного происхождения, что и заставляет их искать альтернативу. Поэтому спрос на растительное молоко с каждым годом усиливается.

Согласно данным Good Food Institute (американская некоммерческая организация, пропагандирующая веганские продукты как альтернативу пище животного происхождения) и Ассоциации продуктов на растительной основе, около 41% американских семей покупали именно растительное молоко в 2019 году.

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Основные финансовые показатели Oatly

Инвестиция в 200 млн долларов составляет 10% акций Oatly. Рыночная капитализация шведской компании составляет около 2 млрд долларов.

Среди других инвесторов Oatly является и бывший глава Starbucks Говард Шульц, а также бельгийская компания Verlinvest и государственная China Resources.

Председатель инвестгруппы Blackstone Group Джон Корнгольда назвал Oatly "ведущим мировым брендом" и прогнозирует производителю растительного молока значительный рост.

В прошлом году объемы продаж Oatly составили около 200 млн долларов. Компания надеется удвоить это число в 2021 году. Предприятие расширило ассортимент выпускаемой продукции (от растительного молока до мороженого и йогуртов) и нацелена на развитие на китайском рынке.

Однако Oatly не единственная на рынке, кто предлагает растительное молоко. Например, компания Quaker Oats, принадлежащий PepsiCo, и другой гигант HP Hood запускают в продажу молоко на основе гороха. Такой вид растительного молока тоже пользуется популярностью среди потребителей.