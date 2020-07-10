Американский производитель графических процессоров Nvidia Corp. впервые превзошла по своей рыночной капитализации компанию Intel.

В среду, 8 июля, котировки акций Nvidia выросли сразу на 3,5%, достигнув 408,64 доллара за одну штуку, пишет mind.ua. В результате рыночная капитализация компании поднялась до 251,31 миллиарда долларов.

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По состоянию на пятницу, 10 июля 2020 года, акции Nvidia торгуются в пределах 420 долларов, а рыночная стоимость техгиганта достигла 258,52 миллиарда долларов. Рост котировок Nvidia эксперты связывают с предстоящим выходом игровых консолей нового поколения Sony PlayStation 5 и Xbox Series X, а также релизом видеокарт на основе графической архитектуры Ampere. Позиции Intel и Nvidia на фондовом рынке: основные сведения Акции Intel в ходе торгов в среду, 8 июля, подорожали лишь на 0,5% и торговались по 58,61 доллара. Рыночная капитализация компании-конкурента Nvidia увеличилась до 248,16 миллиарда долларов. В течение последнего года акции Nvidia выросли в цене на 74%. В то же время, за этот период рыночная капитализация Intel снизилась на 2%. Для сравнения: показатель фондового индекса Nasdaq Composite в течение вышеупомянутого периода вырос на 17%, а S&P 500 – снизился на 1,9%.

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Что известно о финансовых успехах Nvidia

Благодаря росту своей рыночной капитализации Nvidia впервые обогнала Intel и получила звание самого дорогого американского производителя микропроцессоров. Ранее это удавалось сделать Texas Instruments в 1999 году и 2000 году, а также не менее известной Qualcomm. Так, с конца 2012 года по середину 2014 года Qualcomm и Intel неоднократно конкурировали за первые-вторые позиции.

В сегменте процессоров более высокая рыночная стоимость в мире только в Taiwan Semiconductor Manufacturing Company и Samsung Electronics. Однако первая компания только производит процессоры, а не является их разработчиком.