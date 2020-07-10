Первая в США и третья в мире: рыночная стоимость Nvidia достигла нового рекорда
Американский производитель графических процессоров Nvidia Corp. впервые превзошла по своей рыночной капитализации компанию Intel.
В среду, 8 июля, котировки акций Nvidia выросли сразу на 3,5%, достигнув 408,64 доллара за одну штуку, пишет mind.ua. В результате рыночная капитализация компании поднялась до 251,31 миллиарда долларов.
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Что известно о финансовых успехах Nvidia
Благодаря росту своей рыночной капитализации Nvidia впервые обогнала Intel и получила звание самого дорогого американского производителя микропроцессоров. Ранее это удавалось сделать Texas Instruments в 1999 году и 2000 году, а также не менее известной Qualcomm. Так, с конца 2012 года по середину 2014 года Qualcomm и Intel неоднократно конкурировали за первые-вторые позиции.
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