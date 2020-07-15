Шведська компанія Oatly, один із найбільших у світі виробників вівсяного молока, довела власну цінність і для інвестиційного світу. Підприємство отримало фінансування від американського інвестгіганта Blackstone Group та кількох знаменитостей.

Зокрема, частку в компанії придбали ведуча Опра Вінфрі, репер Jay-Z та акторка Наталі Портман, повідомляє BBC. Загальний розмір фінансування Oatly становив 200 мільйонів доларів.

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Такий крок свідчить про зростання інтересу до виробників рослинних сортів молока. У компанії зазначили, що гроші інвесторів вони використають на розширення виробничих потужностей, будівництво нових заводів.

Ми обрали партнерство з Blackstone Group через їхні величезні ресурси й унікальність у виборі бізнесу для здійснення інвестицій,

– наголосив виконавчий директор Oatly Тоні Петерсон.

Що відомо про діяльність Oatly? Заснована у 1990 року. На американський ринок підприємство вийшло лише чотири роки тому. Водночас, продукт компанії виявився настільки популярним, що це призвело до його дефіциту. Свій перший завод у США Oatly відкрила у 2018 році. У цьому році компанія планує запустити ще один завод у Сполучених Штатах. Загалом, продукція шведського підприємства доступна в 20 країнах.

Рослинне молоко в тренді

Як очікують аналітики, обсяги продажів вівсяного молока в найближчі роки зростатимуть. Адже деякі люди мають алергію на молоко та молокопродукти тваринного походження, що і змушує їх шукати альтернативу. Тому попит на рослинне молоко з кожним роком посилюється.

Згідно з даними Good Food Institute (американська некомерційна організація, що пропагує веганські продукти як альтернативу харчам тваринного походження) та Асоціації продуктів на рослинній основі, близько 41% американських сімей купували саме рослинне молоко в 2019 році.

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Основні фінансові показники Oatly

Інвестиція у 200 мільйонів доларів складає 10% акцій Oatly. Ринкова капіталізація шведської компанії становить близько 2 мільярдів доларів.

З-поміж інших інвесторів Oatly є і колишній голова Starbucks Говард Шульц, а також бельгійська компанія Verlinvest та державна China Resources.

Голова інвестгрупи Blackstone Group Джон Корнгольд назвав Oatly "провідним світовим брендом" і прогнозує виробнику рослинного молока значне зростання.

Минулого року обсяги продажів Oatly становили близько 200 мільйонів доларів. Компанія сподівається подвоїти це число у 2021 році. Підприємство розширило асортимент своєї продукції (від рослинного молока до морозива і йогуртів) та націлена на розвиток на китайському ринку.

Однак Oatly не єдина на ринку, хто пропонує рослинне молоко. Наприклад, компанія Quaker Oats, що належить PepsiCo, та інший гігант HP Hood запускають у продаж молоко на основі гороху. Такий вид рослинного молока теж користується популярністю з-поміж споживачів.