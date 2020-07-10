Американський виробник графічних процесорів Nvidia Corp. уперше перевершила за своєю ринковою капіталізацією компанію Intel.

У середу, 8 липня, котирування акцій Nvidia зросли відразу на 3,5%, досягнувши 408,64 долара за одну штуку, пише mind.ua. У результаті ринкова капіталізація компанії піднялася до 251,31 мільярда доларів.

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Станом на п’ятницю, 10 липня 2020 року, акції Nvidia торгуються в межах 420 доларів, а ринкова вартість техногіганта досягла 258,52 мільярда доларів.

Зростання котирувань Nvidia експерти пов’язують з майбутнім виходом ігрових консолей нового покоління Sony PlayStation 5 та Xbox Series X, а також релізом відеокарт на основі графічної архітектури Ampere.

Позиції Intel та Nvidia на фондовому ринку: основні відомості

Акції Intel під час торгів у середу, 8 липня, подорожчали лише на 0,5% і торгувалися по 58,61 долара. Ринкова капіталізація компанії-конкурентки Nvidia збільшилася до 248,16 мільярда доларів.

Упродовж останнього року акції Nvidia зросли в ціні на 74%. Водночас, за цей період ринкова капіталізація Intel знизилася на 2%. Для порівняння: показник фондового індексу Nasdaq Composite упродовж вищезазначеного періоду зріс на 17%, а S&P 500 – знизився на 1,9%.

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Що відомо про фінансові успіхи Nvidia

Завдяки зростанню ринкової капіталізації Nvidia вперше обігнала Intel і отримала звання найдорожчого американського виробника мікропроцесорів. Раніше це вдавалося зробити Texas Instruments у 1999 році й 2000 році, а також не менш відомій Qualcomm. Так, із кінця 2012 року по середину 2014 року Qualcomm та Intel неодноразово конкурували за першу-другу позиції.

У сегменті процесорів вища ринкова вартість у світі тільки у Taiwan Semiconductor Manufacturing Company та Samsung Electronics. Однак перша компанія лише виготовляє процесори, а не є їхнім розробником.