Станом на вечір п’ятниці, 4 вересня 2020 рік, ціни на нафту впали на тлі масштабного обвалу основних фондових індексів на ринку США, що свідчить про різке завершення літнього ралі ризикових активів, якими є акції компаній.

За даними Investing.com, ф’ючерси на американську нафту WTI впали в ціні на 3,9% до 39,93 долара за барель. Таким чином, сировина цієї марки вперше за місяць торгується нижче, ніж 40 доларів за барель.

Ф’ючерси на нафту Brent подешевшали на 3,2%, досягнувши 42,69 долара за барель. На початку цього тижня сировина цієї еталонної марки коштувала понад 46 доларів за барель, що стало найбільшою її ціною за останніх пів року.

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Ф’ючерси на бензин RBOB теж досягли місячного мінімуму, опустившись на 3,4% до 1,169 долара за галон.

Водії в США очікують найнижчих цін на бензин на День праці, 7 вересня 2020 року. За їхніми прогнозами, вартість пального в цей день досягне мінімального значення з 2004 року через зниження попиту на ресурс упродовж останніх тижнів та все ще високим запасам на ринку США.

Саме ці запаси "знесли" маржу переробки нафти в усьому світу. При цьому маржа від нафтопереробних заводів, розташованих на узбережжі Мексиканської затоки, впала нижче ніж 3 долара за барель з приблизно 12 доларів на початку 2020 року, згідно з даними Platts.

Дані Pay with GasBuddy свідчать про те, що попит на бензин у США досягнув пікового значення під час другого тижня серпня. Відтоді цей показник почав опускатися і сьогодні теж продовжує падати.

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