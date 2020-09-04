Нафта знову дешевшає: наскільки впали ціни і що відомо про ситуацію на ринку
Станом на вечір п’ятниці, 4 вересня 2020 рік, ціни на нафту впали на тлі масштабного обвалу основних фондових індексів на ринку США, що свідчить про різке завершення літнього ралі ризикових активів, якими є акції компаній.
За даними Investing.com, ф’ючерси на американську нафту WTI впали в ціні на 3,9% до 39,93 долара за барель. Таким чином, сировина цієї марки вперше за місяць торгується нижче, ніж 40 доларів за барель.
Ф’ючерси на нафту Brent подешевшали на 3,2%, досягнувши 42,69 долара за барель. На початку цього тижня сировина цієї еталонної марки коштувала понад 46 доларів за барель, що стало найбільшою її ціною за останніх пів року.
Актуальний прогноз: Що буде з попитом і цінами на нафту у 2021 році: прогноз аналітиків IHS Markit
Бензин дешевшає: останні дані
Ф’ючерси на бензин RBOB теж досягли місячного мінімуму, опустившись на 3,4% до 1,169 долара за галон.
Саме ці запаси "знесли" маржу переробки нафти в усьому світу. При цьому маржа від нафтопереробних заводів, розташованих на узбережжі Мексиканської затоки, впала нижче ніж 3 долара за барель з приблизно 12 доларів на початку 2020 року, згідно з даними Platts.
Дані Pay with GasBuddy свідчать про те, що попит на бензин у США досягнув пікового значення під час другого тижня серпня. Відтоді цей показник почав опускатися і сьогодні теж продовжує падати.
Детально про ситуацію з бензином: Ціни на нафту нестабільні через падіння попиту на бензин у США: про що свідчать останні дані
Прогнози щодо попиту й цін на нафту
- За прогнозом країн ОПЕК+, попит на нафту відновлюватиметься і в 2021 році, тобто цього року індустрія не зможе повернутися до рівня ще до початку пандемії коронавірусу.
- Так, згідно з даними інформаційних агентств, міністр енергетики Росії Олександр Новак заявив, що наступного року нафта торгуватиметься в діапазоні від 50 до 55 доларів за барель із можливим стрибком до 60 доларів за барель. Він зазначив, що група країн ОПЕК+ "має всі інструменти, які потрібні для запобігання ще більшого обвалу ринку".