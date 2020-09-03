У четвер, 3 вересня 2020 року, ціни на нафту зросли після різкого падіння впродовж ночі. Причиною зниження вартості сировини стали дані щодо ринку США, які свідчать про зменшення попиту на бензин та повільне відновлення нафтової індустрії від наслідків пандемії коронавірусу.

Згідно з даними Investing.com, ф'ючерси на нафту WTI подорожчали на 9 центів, або на 0,22%, досягнувши 41,60 долара за барель. Нафта Brent зросла в ціні на 2 центи (0,02%), досягнувши 44,45 долара за барель.

У середу, 2 вересня, нафта обох марок подешевшала на понад 2%. Зокрема, WTI впала до найнижчого рівня майже за чотири тижні, а Brent – до найнижчого рівня з 21 серпня.

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Що з попитом на бензин?

Попит на бензин у США на минулому тижні, що закінчився 28 серпня, опустився до 8,78 мільйона на добу, а ще тижнем раніше цей показник становив 9,16 мільйона барелів на добу.

Сезон техобслуговування НПЗ: чого слід очікувати

Аналітики попереджають, що технічне обслуговування нафтопереробних заводів (НПЗ) у США, що почнеться незабаром, стримуватиме зростання попиту на нафту.

Нафта WTI зазнала тиску після того, як американські нафтопереробні підприємства повідомили про тимчасове припинення роботи через технічне обслуговування, що, безсумніву, вплине на попит на сиру нафту,

– йдеться в повідомленні ANZ Research.

Через тимчасову зупинку внаслідок урагану "Лаура" завантаження НПЗ у США впало на 5,3 процентних пункти до 76,7% від загального обсягу виробничих потужностей.

Ці фактори передбачають сезонне зниження обсягів нафтопереробки й зростання запасів нафти у вересні,

– зазначив Стівен Іннес, ринковий стратег у AxiCorp.

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Прогнози аналітиків

Згідно з прогнозами австралійського Commonwealth Bank (CBA), ціна нафти Brent у четвертому кварталі 2020 року перебуватиме в межах 46 доларів, а до кінця 2021 року вона зросте до 55 доларів.

Сьогодні спостерігається все ще високий тиск на зростання попиту на нафту, щоб говорити про підвищення цін на сировину впродовж наступних 12 місяців,

– стверджує аналітик CBA Вівек Дхар.

Нагадаємо, країни ОПЕК+ домовилися про зниження обсягів видобутку з серпня по грудень цього року на 7,7 мільйона барелів на добу. Представники організації ухвалили таке рішення, щоб підтримати ціни сировини, оскільки криза внаслідок коронавірусу все ще негативно впливає на попит на нафту.