У середу, 2 вересня 2020 року, ф‎'ючерси на сиру нафту продовжують зростати в ціні після більш значного, ніж очікувалося, скорочення запасів сировини у США. Також на вартість "чорного золота" вплинули й дані щодо відновлення виробничих потужностей у Сполучених Штатах і Китаї, роботу яких було призупинено через пандемію коронавірусу.

За інформацією Investing.com, ф‎'ючерси на нафту Brent подорожчали на 45 центів до 46,03 долара за барель. Таким чином, вартість сировини цієї марки зростає третю добу поспіль.

Ціна американської нафти WTI піднялася на 43 центи до 43,19 долара. Напередодні, 1 вересня, сировина подорожчала на 15 центів.

До теми: Що буде з попитом і цінами на нафту у 2021 році: прогноз аналітиків IHS Markit

Що відомо про запаси нафти й дистилятів у США

Згідно з даними Американського інституту нафти (American Petroleum Institute – API), запаси сировини у США впали на 6,4 мільйона барелів до 501,2 мільйона барелів упродовж минулого тижня, що завершився 28 серпня. Раніше аналітики прогнозували, що запаси нафти скоротяться лише на 1,9 мільйона барелів.

Запаси бензину опустилися на 5,8 мільйона барелів, що теж перевершило очікування аналітиків, які передбачали падіння показника лише на 3 мільйони барелів.

Набагато більше, ніж очікувалося раніше, скорочення запасів нафти у США й надія на відновлення економіки США й Китаю після того, як було оприлюднено дані щодо роботи заводів і фабрик, можуть посилити попит інвесторів на нафтові ф'ючерси,

– стверджує Хіроюкі Кікукава, генеральний менеджер дослідницького підрозділу Nissan Securities.

Виробничі потужності США і Китаю почали відновлюватися

Виробнича активність у США в серпні зросла до більш ніж шестимісячного максимуму на тлі збільшення кількості замовлень для промислових підприємств країни, що стало доволі хорошою підтримкою для Уолл-стріт та ринку нафти.

Промислова активність у Китаї у серпні теж піднялася. Зокрема, це зростання стало найшвидшим майже за десятиріччя. Однією з головних причин є збільшення нових замовлень на експорт.

Про ситуацію на ринку напередодні: Курс долара й ринок нафти: Brent і WTI дорожчають на тлі стрімкого падіння валюти США

Ураган у США вдарив по ринку нафти

За інформацією Міністерства внутрішніх справ США, видобуток нафти на шельфі Мексиканської затоки у США у вівторок, 1 вересня, знизився на 525 099 барелів на добу, або на 28,4% від обсягу видобутку за добу. Нафтові компанії тільки почали відновлювати роботу після урагану "Лаура".

Повільніше попри очікування відновлення видобутку нафти у США після уругані "Лаура" викликало побоювання в учасників ринків щодо скорочення обсягів постачання сировини,

– зазначив Казухіко Сайто, головний аналітик Fujitomi Co.

А втім, 71 із 643 платформ у Мексиканській затоці все ще залишається евакуйованою, тобто ще не може повноцінно функціонувати. У понеділок, 31 серпня, це число становило 117 платформ.

Останні дані щодо ринку нафти