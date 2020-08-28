Що буде з попитом і цінами на нафту 2021 року: прогноз аналітиків IHS Markit
Основними умовами для стабілізації попиту на нафту є відновлення авіаперельотів і повноцінної роботи в офісах, щоб люди могли частіше використовувати автомобіль для поїздок.
Про це повідомляє Мінфін із покликанням на огляд аналітичного агентства IHS Markit.
До теми: Ціна нафти Brent досягла майже 6-місячного максимуму і продовжує зростати: що стало причиною
Ситуація на ринку нафти: як змінювався попит на сировину
Згідно з даними аналітиків, упродовж останніх чотирьох місяців попит на нафту значно зріс – на 13 мільйонів барелів на день з моменту різкого падіння цього показника у квітні цього року. Причиною такого різкого зниження попиту на сировину стала пандемія коронавірусу та цінова війна Саудівської Аравії і Росії.
Попит на нафту почав зростати відразу після послаблення карантину. Станом на сьогодні показник знаходиться на рівні 89%, а у квітні це число опустилося до 78%.
Актуально: Урагани в США й коронавірус: як змінилася ситуація на світовому ринку нафти
Що заважає відновленню попиту на нафту
Аналітики зазначили, що витрати авіаційного гасу знизилися на 50% у порівнянні з 2019 роком. За словами експертів, саме цей фактор стримує темпи відновлення попиту і стабілізацію ринку.
Для відновлення попиту необхідно відновити подорожі та поїздки на роботу,
– говорить аналітик Джим Буркхард.
Експерт також наголосив, що ринок нафти не стабілізується доти, поки не буде створена ефективна вакцина від коронавірусу.