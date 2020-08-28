Основними умовами для стабілізації попиту на нафту є відновлення авіаперельотів і повноцінної роботи в офісах, щоб люди могли частіше використовувати автомобіль для поїздок.

Про це повідомляє Мінфін із покликанням на огляд аналітичного агентства IHS Markit.

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Ситуація на ринку нафти: як змінювався попит на сировину

Згідно з даними аналітиків, упродовж останніх чотирьох місяців попит на нафту значно зріс – на 13 мільйонів барелів на день з моменту різкого падіння цього показника у квітні цього року. Причиною такого різкого зниження попиту на сировину стала пандемія коронавірусу та цінова війна Саудівської Аравії і Росії.

Попит на нафту почав зростати відразу після послаблення карантину. Станом на сьогодні показник знаходиться на рівні 89%, а у квітні це число опустилося до 78%.

Згідно з прогнозом аналітиків IHS Markit, ріст попиту сповільниться і зупиниться на рівні 92-95 мільйона барелів на добу, що становить 92-95% від рівня минулого року. Це станеться в першому кварталі 2021 року.

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Що заважає відновленню попиту на нафту

Аналітики зазначили, що витрати авіаційного гасу знизилися на 50% у порівнянні з 2019 роком. За словами експертів, саме цей фактор стримує темпи відновлення попиту і стабілізацію ринку.

Для відновлення попиту необхідно відновити подорожі та поїздки на роботу,

– говорить аналітик Джим Буркхард.

Експерт також наголосив, що ринок нафти не стабілізується доти, поки не буде створена ефективна вакцина від коронавірусу.

За прогнозами фахівців, ціни на нафту коливатимуться на рівні 45-65 доларів за барель у 2021 році.