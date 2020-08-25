У вівторок, 25 серпня 2020 року, ціна жовтневого ф'ючерсу на нафту марки Brent вперше перевищила 46 долара за барель у ході торгів на лондонській біржі ICE. Подорожчала і нафта WTI, досягнувши 43,30 долара за барель.

Зростання цін на нафту еталонних марок пов'язано з наближенням тропічного урагану "Лаура" до берегів Сполучених Штатів, повідомляє Investing.com.



Динаміка ціни на нафту Brent за останні місяці / Графік Investing.com

Актуально: Урагани в США й коронавірус: як змінилася ситуація на світовому ринку нафти

Урагани в США: наслідки для ринку нафти

Низка американських нафтових компаній змушені були тимчасово зупинити роботу через потужні урагани "Марко" і "Лаура", що вирують біля берегів Мексиканської затоки у США. У результаті обсяги видобутку сировини впали на 1,5 мільйона барелів на добу.

Через збої, пов'язані з постачанням нафти, можуть знизити свої потужності нафтопереробні підприємства, розташовані на узбережжі США.

Закриття нафтопереробних заводів такими компаніями, як Motiva Enterprises і Valero Energy, може призвести до зниження потужності цих підприємств на понад 1 мільйон барелів на добу ще до того, як загроза урагану зникне,

– повідомляє інформагентство Bloomberg.



Динаміка ціни нафти Brent станом на 19:20 за київським часом 25 серпня / Графік Investing.com

Що може вплинути на зростання цін на нафту: головні драйвери

На покращення ситуації на ринку нафти може вплинути прогрес у відносинах між США і Китаю. Зокрема, представники двох країн провели перемовини щодо першої фази торговельної угоди. Самі учасники перемовин назвали свій діалог конструктивним. Цей фактор може стати початком для врегулювання торговельного конфлікту між двома найбільшими економіками світу.

Окрім того, на відновлення попиту на сировину та зростання цін впливають і новини про успішні клінічні тестування вакцини від коронавірусу.

Так, американський регулятор погодив використання плазми крові людей, що перехворіли на COVID-19, для лікування складних випадків. Також розглядається варіант пришвидшеної реєстрації британської вакцини.