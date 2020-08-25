У вівторок, 25 серпня 2020 року, світові ціни на нафту еталонних марок нестабільні. Трейдери оцінили масштабне зниження обсягів видобутку на узбережжі Мексиканської затоки у США через ураган Марко та шторм Лаура та зростання кількості випадків коронавірусу в Азії і Європі.

Згідно з даними Investing.com, ф‎'ючерси на нафту Brent подорожчали на 9 центів, або на 0,2%, досягнувши 45,22 долара за барель. Ціна нафти марки WTI впала на 9 центів до 42,53 долара за барель.

Зростання на минулому тижні кількості бурових установок у США й неоднозначні дані щодо числа хворих на COVID-19 дещо приглушили негативну тенденцію, що впливала на ринок нафти. Однак два урагани, що насуваються на регіон Мексиканської затоки у США можуть змінити ситуацію,

– зазначив Стівен Іннес, головний стратег зі світових ринків у AxiCorp.

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Тропічні урагани в США: вплив на ринок нафти

Низка енергетичних компаній вимушені були скоротити обсяги нафтовидобутку на підприємствах, розташованих на узбережжі Мексиканської затоки. Зокрема, було тимчасово закрито 82% зон видобутку на шельфі у цьому районі через два потужні тропічні урагани – Марко і Лауру. Тому на цьому тижні території в районі Мексиканської затоки чекають грози й сильний вітер.

Провідні нафтовидобувні підприємства знизили обсяги видобутку сировини на 1,5 мільйона барелів на добу, що дорівнює 14% від загальних обсягів видобутку в країні.

Тим часом запаси сирої нафти у США знижуються п‎'ятий тиждень поспіль. Також зменшився і обсяг запасів нафтопродуктів, про що свідчать останні дані Reuters.

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Коронавірус у світі: останні відомості

Провідний американський експерт з інфекційних захворювань попередив у понеділок, що занадто швидкі темпи випуску вакцини від коронавірусу можуть завадити клінічним випробуванням двох багатообіцяючих препаратів. Раніше регулятори США дозволили використовувати плазму крові пацієнтів, які одужали від COVID-19, як одного із варіантів лікування захворювання.

У Європі зростає кількість нових випадків коронавірусу. Водночас, у світі є і випадки повторного зараження цим захворюванням. Зокрема, перший задокументований випадок повторного зараження людиною COVID-19 був у Гонконгу, де чоловік знову захворів приблизно через чотири місяці після першого зараження.