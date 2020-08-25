Во вторник, 25 августа 2020 года, цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent впервые превысила 46 долларов за баррель в ходе торгов на лондонской бирже ICE. Подорожала и нефть WTI, достигнув 43,30 доллара за баррель.

Рост цен на нефть эталонных марок связан с приближением тропического урагана "Лаура" к Соединенным Штатам, сообщает Investing.com.



Динамика цен нефти Brent за последние месяцы / График Investing.news

Актуально: Ураганы в США и коронавирус: как изменилась ситуация на мировом рынке нефти

Ураганы в США: последствия для рынка нефти

Ряд американских нефтяных компаний вынуждены были временно остановить работу из-за мощных ураганов "Марко" и "Лаура", бушующих у берегов Мексиканского залива в США. В результате объемы добычи сырья упали на 1,5 миллиона баррелей в сутки.

Из-за сбоев, связанных с поставками нефти, могут снизить свои мощности нефтеперерабатывающие предприятия, расположенные на побережье США.

Закрытие нефтеперерабатывающих заводов такими компаниями, как Motiva Enterprises и Valero Energy, может привести к снижению мощности этих предприятий более чем на 1 млн баррелей в сутки до того, как угроза урагана исчезнет,

– сообщает информагентство Bloomberg.



Динамика цены нефти Brent по состоянию на 19:20 по киевскому времени 25 августа / График Investing.com

Что может повлиять на рост цен на нефть: главные драйверы

На улучшение ситуации на рынке нефти может повлиять прогресс в отношениях между США и Китаем. В частности, представители двух стран провели переговоры касательно первой фазы торгового соглашения. Сами участники переговоров назвали свой диалог конструктивным. Этот фактор может стать началом для урегулирования торгового конфликта между двумя крупнейшими экономиками мира.

Кроме того, на восстановление спроса на сырье и рост цен влияют и новости об успешных клинических тестирования вакцины от коронавируса.

Так, американский регулятор согласовал использование плазмы крови людей, переболевших COVID-19 для лечения сложных случаев. Также рассматривается вариант ускоренной регистрации британской вакцины.